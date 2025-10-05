A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la noticia que trascendió en la noche del sábado 4 de octubre, Omar Bravo fue detenido por el presunto abuso sexual en contra de una menor de edad.

Tras presentar una denuncia ante la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia, se generó un carpeta que llevó a la orden de aprehensión contra Omar Bravo.

Fue detenido Omar “N”, señalado por su presunta responsabilidad en abuso sexual infantil agravado.



Fue capturado en un operativo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia

La detención del exfutbolista de Chivas se llevó a cabo la noche del sábado mientras se encontraba en el centro de Zapopan, en el estado de Jalisco, y en las últimas horas se dieron a conocer más detalles sobre el caso.

Salen a la luz nuevos detalles sobre el caso de presunto abuso sexual de Omar Bravo contra una menor

Luego de que se diera a conocer la detención de Omar Bravo por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado, este domingo se dieron a conocer nuevos pormenores sobre este caso.

Y es que, de acuerdo con información compartida por El Mural, Omar Bravo tendría una relación de convivencia con la menor y los abusos habrían comenzado desde el 2019, cuando esta tenía solamente 11 años de edad.

Omar Bravo con Chivas.

La denuncia presentada por la menor y su familia fue realizada el pasado martes 30 de septiembre y en ella acusan al exfutbolista de Chivas de tocamientos indebidos y proposiciones de índole sexual.

Además, se dice que las agresiones sexuales contra la menor habrían ocurrido en una casa, cuando el exjugador aprovechaba la ausencia de su madre y habría conseguido silenciarla debido a que la tenía amenazada.

Un video, la prueba que delataría a Omar Bravo del supuesto abuso sexual del que se le acusa

Con base en información compartida por la fuente antes citada, uno de los motivos por los que la familia de la menor optó por denunciar a Omar Bravo y por el cual lograron que se girara una orden de aprehensión en su contra fue porque lo grabó durante una de las agresiones.

Además, el video ya está en manos de las autoridades y sería fundamental para que se determine si Omar Bravo es culpable o no del delito de abuso sexual en contra de la menor por el cual ya está detenido.

En las próximas horas el exjugador de Chivas será puesto a disposición del Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial para que continúe su caso.