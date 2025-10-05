Omar Bravo, exfutbolista que es recordado como leyenda y máximo goleador de Chivas, fue detenido la noche del sábado cuando se encontraba en Zapopan, Jalisco, por presuntamente haber abusado sexualmente de una menor de edad.

La detención de Omar Bravo se da luego de que la familia de la menor en cuestión presentó una denuncia ante la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia el pasado 30 de septiembre.

Dicho organismo integró una carpeta de investigación con los elementos necesarios para que el Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial ordenara la aprehensión del exfutbolistas de Chivas.

¿Cuántos años pasaría Omar Bravo en prisión si es declarado culpable del delito de abuso sexual contra una menor?

Para determinar a cuántos años en prisión podrían condenar a Omar Bravo en caso de que lo encuentren culpable de abusar sexualmente de una menor, habría que tomar en cuenta varias especificaciones, como la edad de la víctima y otras agravantes.

Sin embargo, con base en el Código Penal Federal, Omar Bravo podría ser condenado como mínimo a 6 años en prisión si se le declara culpable del delito de abuso sexual infantil agravado, pero la pena también podría alcanzar los 30 años tras las rejas.

Sin embargo, todo depende de las agravantes que se presenten por ambas partes en el caso, pero el hecho de que ya se haya aprehendido al exfutbolista de Chivas no es una buena noticia para su defensa.

Lo que se sabe hasta ahora del caso del presunto abuso sexual de Omar Bravo en contra de una menor

De acuerdo con información compartida por El Mural, Omar Bravo tendría una relación cercana con la menor de la cual habría abusado en repetidas ocasiones, la primera de ellas en 2019, cuando la víctima tenía solo 11 años de edad.

La Fiscalía cree que Omar Bravo ha abusado en varias ocasiones de la menor en los últimos meses y no descarta que haya incurrido en este delito anteriormente y la mayoría de las agresiones habrían ocurrido en casa de la víctima.

El exjugador del Rebaño Sagrado consiguió silenciar a la víctima gracias a que la tenía amenazada, pero esta decidió contarle a su mamá y le habría mostrado el video de uno de los abusos, el cual ya también está en manos de las autoridades.