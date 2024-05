La Selección de Brasil reveló su lista de convocados de cara a la próxima Copa América que se jugará en territorio estadounidense y tendrá como invitadas a selecciones de la Concacaf.

Esta es apenas la segunda convocatoria de Dorival Júnior con la Selección de Brasil y bajo la dirección técnica ya obtuvo una victoria frente a Inglaterra y un empate frente a España, ambos partidos se llevaron a cabo fuera de casa.

Previo a su participación en Copa América, Brasil enfrentará a México y Estados Unidos en partidos amistosos que servirán como preparación para su primer partido en el torneo de la CONMEBOL.

Los rivales de Brasil en la Fase de grupos de la Copa América serán Costa Rica, Paraguay y Colombia. El principal objetivo durante esta etapa será ser líder de Grupo D y avanzar a la siguiente etapa.

Convocatoria de Brasil para la Copa América 2024

A diferencia de otras selecciones nacionales, Brasil ya presentó su lista de 23 futbolistas, los cuales estarán en la Copa América 2024.

Nombres como el de Richarlison, Neymar, Casemiro, Matheus Cunha, Gabriel Jesus y Bremer quedaron fuera de la convocatoria final para la Copa América. En la mayoría de los casos, los jugadores fueron baja por lesión.

“Una decisión puramente técnica con todos los nombres. Vuelvo a decir que no importa la edad, el club, cualquier otra situación que no sea el momento de cada deportista y su condición. El proceso de evaluación es difícil. No estar en ese momento no significa nada. Tendremos dos amistosos iniciales, si necesitamos cambiar, por el área técnica o médica, lo haremos por la Copa América” mencionó Dorival Júnior, técnico de la Verdeamarela.

Lista de la Selección de Brasil:

Porteros: Alisson, Ederson y Bento.

Alisson, Ederson y Bento. Defensas: Danilo, Yan Couto, Guilherme Arana, Wendell, Beraldo, Eder Militão, Gabriel Magalhães y Marquinhos.

Danilo, Yan Couto, Guilherme Arana, Wendell, Beraldo, Eder Militão, Gabriel Magalhães y Marquinhos. Mediocampistas: Andreas Pereira, João Gomes, Bruno Guimarães, Douglas Luiz y Lucas Paquetá.

Andreas Pereira, João Gomes, Bruno Guimarães, Douglas Luiz y Lucas Paquetá. Delanteros: Endrick, Evanilson, Rodrygo, Gabriel Martinelli, Raphinha, Savinho y Vinicius Junior.

Brasil se enfrentará a México en un duelo amistoso

Como parte de su preparación de cara a la Copa América, Brasil se mediará ante la Selección Mexicana el 8 de junio del 2024 en la cancha del Estadio Kyle Field.

Si bien, la convocatoria de Brasil presenta algunas bajas significativas, la selección sudamericana sigue siendo una de las favoritas para ganar la Copa América por lo que no será un partido sencillo para el equipo dirigido por el Jimmy Lozano.