Chivas ha sido en los últimos años un equipo donde la indisciplina se ha manifestado en diferentes jugadores que han tenido que ser sancionados de manera interna por el club, pero en una ocasión, futbolistas de la institución rojiblanca como Omar Bravo y el Venado Medina fueron detenidos por las autoridades de Guadalajara.

Fue en el año 2004, justo cuando los dos elementos comenzaban a destacar como piezas importantes del Rebaño, cuando se vieron involucrados en un tema de indisciplina que dio mucho de qué hablar. Y es que, en una ocasión, Omar Bravo y el Venado Medina salieron de fiesta para luego terminar detenidos en el Ministerio Público.

Los entonces jugadores de Chivas salieron del lugar donde pasaban la noche en un auto que fue manejado a exceso de velocidad y en el cual se pasaron un alto, lo que provocó que las autoridades de tránsito los detuvieran para luego trasladarlos a fin de que dieran su parte de los hechos sucedidos.

El castigo de Chivas a Omar Bravo y el Venado Medina por problemas con la justicia

El incidente de Omar Bravo y el Venado Medina con la justicia se dio a conocer muy pronto al grado de hacerse de dominio público, lo que propició que hubiera repercusiones dentro del club, en donde tuvieron que aplicarles sanciones tanto económicas como deportivas.

“Definitivamente, está mal lo que pasó. Fue una mala experiencia que tomamos como tal y quiero aprovechar para pedir perdón a la afición de Guadalajara, a la directiva y al entorno que rodea a este equipo; hemos reflexionado sobre lo sucedido y pueden estar seguros de que no va a pasar algo parecido”, dijo el Venado Medina sobre el problema con la justicia que encaró con Omar Bravo.

Cabe resaltar que, en ese entonces, rumores apuntaron a que los dos jugadores intentaron sobornar a los agentes que los detuvieron, pero se esclareció todo y se confirmó que esto fue falso dado que ambos accedieron a pagar la multa a la que se hicieron acreedores.

Las disculpas de Omar Bravo y Alberto Medina a Chivas

Las palabras no bastaron para que Omar Bravo y Alberto Medina se disculparan ante la gente de Chivas, así que un festejo de gol fue el momento que escogieron para mostrar su arrepentimiento por lo sucedido.

Y es que, en un partido contra Tigres, después de una anotación, tanto Omar Bravo como Alberto Medina se pusieron de frente a la barra de Chivas ante la cual ser arrodillaron en señal de ofrecer disculpas por la indisciplina cometida.

Con el paso del tiempo, este hecho quedo como mera anécdota toda vez que Omar Bravo y el Venado Medina se convirtieron en referentes absolutos del Deportivo Guadalajara, con quienes fueron campeones en el torneo Apertura 2006.