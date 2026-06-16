El Mundial 2026 tendrá una de las jornadas más esperadas este martes 16 de junio con los debuts en el torneo de Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi.
Como parte de la fase de grupos del Mundial 2026, Mbappé, Haaland y Messi, tres estrellas mundiales disputarán sus partidos de estreno en el torneo.
- Debut Mbappé | Francia vs Senegal | 13 horas | Estadio de Nueva Jersey
- Debut Haaland | Irak vs Noruega | 16 horas | Estadio de Boston
- Debut de Lionel Messi | Argentina vs Argelia | 19 horas | Estadio de Kansas City
Francia y Mbappé salen a evitar sorpresas en el Mundial 2026
En un Mundial 2026 que ya ha arrojado algunas sorpresas, Francia de Kylian Mbappé saldrá a evitar que Senegal le arrebate puntos en la Jornada 1 del torneo.
Mbappé llega con ganas de revancha tras perder la final del Mundial de Catar 2022, acompañado de una selección llena de estrellas.
Haaland y Noruega regresan al Mundial en la edición 2026
La selección de Noruega, con Erling Haaland al frente, llega al Mundial 2026 en un regreso histórico a la máxima cita futbolística tras 28 años de ausencia.
El combinado nórdico clasificó de forma invicta en las eliminatorias de la UEFA, liderado por su gran estrella Erling Haaland.
Messi y Argentina inician la defensa del campeonato del mundo
Argelia parecería no ser un rival de peligro para Lionel Messi y Argentina, pero la selección albiceleste no llega en su mejor forma al Mundial 2026 por lo que no puede descartarse una sorpresa.
Las lesiones han atacado a Argentina, que ha cuidado cada entrenamiento para llegar a su debut en el Mundial 2026 con solidez.