El Mundial 2026 tendrá una de las jornadas más esperadas este martes 16 de junio con los debuts en el torneo de Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi.

Como parte de la fase de grupos del Mundial 2026, Mbappé, Haaland y Messi, tres estrellas mundiales disputarán sus partidos de estreno en el torneo.

Debut Mbappé | Francia vs Senegal | 13 horas | Estadio de Nueva Jersey

Debut Haaland | Irak vs Noruega | 16 horas | Estadio de Boston

Debut de Lionel Messi | Argentina vs Argelia | 19 horas | Estadio de Kansas City

Mbappé y Francia debutan ante Senegal en el Mundial 2026 (Richard Callis / Richard Callis)

Francia y Mbappé salen a evitar sorpresas en el Mundial 2026

En un Mundial 2026 que ya ha arrojado algunas sorpresas, Francia de Kylian Mbappé saldrá a evitar que Senegal le arrebate puntos en la Jornada 1 del torneo.

Mbappé llega con ganas de revancha tras perder la final del Mundial de Catar 2022, acompañado de una selección llena de estrellas.

Haaland y Noruega debutan en el Mundial 2026 (Jonas Been Henriksen)

Haaland y Noruega regresan al Mundial en la edición 2026

La selección de Noruega, con Erling Haaland al frente, llega al Mundial 2026 en un regreso histórico a la máxima cita futbolística tras 28 años de ausencia.

El combinado nórdico clasificó de forma invicta en las eliminatorias de la UEFA, liderado por su gran estrella Erling Haaland.

Lionel Messi debuta con la selección de Argentina en el Mundial 2026 (Gustavo Garello / AP)

Messi y Argentina inician la defensa del campeonato del mundo

Argelia parecería no ser un rival de peligro para Lionel Messi y Argentina, pero la selección albiceleste no llega en su mejor forma al Mundial 2026 por lo que no puede descartarse una sorpresa.

Las lesiones han atacado a Argentina, que ha cuidado cada entrenamiento para llegar a su debut en el Mundial 2026 con solidez.