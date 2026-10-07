Gianni Infantino sigue siendo el tema de conversación de los dirigentes de la UEFA, que buscan un candidato y definir su estrategia para buscar la presidencia de la FIFA.

La UEFA convocó a sus 55 federaciones a una cumbre que se realizará el jueves 8 de octubre en Berlín, Alemania, para encontrar un nuevo líder para retar a Infantino por el control de la FIFA.

La UEFA busca poner orden en la FIFA que dejaría Infantino

La UEFA no solo prepara a un candidato a la presidencia de la FIFA, también trabaja en una denuncia penal contra Gianni Infantino por su plan de vender los de derechos del Mundial.

Theodore Theodoridis, secretario general de la UEFA, declaro hace unas semanas que “las cosas se fueron demasiado lejos con la FIFA, y buscamos volver a ponerlas donde deben estar”.

El peso de la UEFA en el futuro de la presidencia de la FIFA

Los 55 miembros de la UEFA son una cuarta parte de las 211 federaciones miembro de la FIFA que podrán votar en la elección del nuevo presidente el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.

Aunque Infantino ya tendría alrededor de 90 votos comprometidos para reelegirse en la FIFA, la eventual candidatura de la UEFA en su contra podría frenar su favoritismo.

En ese sentido, Infantino apela a dividir a la UEFA, en la que Azerbaiyán y Letonia le han brindado su respaldo.

Los posibles candidatos de la UEFA para retar a Infantino en la FIFA

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se unió en agosto a sus colegas vicepresidentes de la FIFA de Asia y Norteamérica para denunciar a Infantino por engaño y abuso de confianza en relación con el plan de venta de derechos del Mundial.

Sin embargo, Ceferin ha descartado su postulación para dirigir la FIFA, pero señaló hace poco que hay “muchísimos” posibles candidatos.

Un posible candidato podría ser el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, un estrecho aliado de Ceferin.