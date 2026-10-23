Gianni Infantino, presidente de la FIFA, recibió el respaldo de la Confederación Asiática de Fútbol, para continuar al frente del órgano rector del futbol mundial.

Asia cambió su postura respecto hace dos meses, cuando criticó a Infantino al perder confianza en su mandato.

Ahora, el presidente de la AFC, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, abrazó a Gianni Infantino el viernes frente a los miembros asiáticos en un congreso extraordinario en Tokio.

Infantino recibe apoyo clave para reelegirse en la FIFA

El presidente de la AFC da un impulso oportuno para Infantino, quien hace campaña para la reelección en la FIFA en medio de una fuerte oposición desde Europa.

Reafirmamos nuestro pleno compromiso de apoyarlo a usted y a su liderazgo mientras busca un nuevo mandato como presidente de la FIFA” Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la AFC

El titular de la AFC valoró que Infantino ha visitado muchos países en Asia, cuyo bloque cuenta con 47 federaciones.

Aunque no todos los miembros sigan la línea del jeque Salman, esos votos podrían ser clave para garantizar la continuidad del presidente de la FIFA.

La elección de la FIFA está programada para marzo y la fecha límite para que los candidatos presenten su postulación como rivales de Infantino es el 18 de noviembre. Hasta ahora, nadie se ha inscrito.

Mi sentir es, estoy seguro, el sentir de la mayoría de mis miembros. Y se lo he dicho a usted” Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la AFC

El plan de Gianni Infantino para reelegirse en la FIFA

Las posibilidades de reelección de Gianni Infantino, como presidente de la FIFA, han crecido por los planes de aumentar las contribuciones a las asociaciones miembro de 10 millones de dólares a 25 millones de dólares.

Infantino se disculpó la semana pasada ante el consejo rector de 37 miembros de la FIFA por errores que cometió al armar un plan ahora desechado de 4.200 millones de dólares para el Mundial.

La oficina de prensa de la FIFA ha estado promoviendo los viajes de Infantino por el mundo, en busca de votos a cambio de más millones de dólares en apoyo financiero para países futbolísticos pequeños y grandes.