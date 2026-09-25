La Premier League, LaLiga, la Serie A y la Bundesliga, exigieron este viernes 25 de septiembre de 2026 una reforma estructural e inmediata en la gobernanza de la FIFA que preside Gianni Infantino.

A través de un comunicado, las ligas europeas más poderosas del mundo acusaron al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de promover ideas explotadoras y cometer “uno de los mayores abusos de poder en la historia del organismo”.

“En los últimos años, los cimientos históricos del fútbol se han visto amenazados en los últimos años por un problema fundamental de gobernanza” Ligas europeas

El detonante de esta rebelión fue el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), iniciativa de Infantino para vender los derechos comerciales del Mundial a inversores privados, sin consultar de manera previa a las ligas, federaciones, clubes o futbolistas.

¿Qué piden las ligas europeas para mejorar a la FIFA?

Las ligas europeas buscan reducir la concentración de poder político, regulatorio y comercial del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ante lo cual propusieron varios cambios.

Piden la creación de un órgano permanente que incluya con voz y voto real a las ligas, los clubes, los futbolistas y las asociaciones nacionales en la toma de decisiones.

Demandan proteger con claridad jurídica el rol regulador de la FIFA frente a sus intereses comerciales.

Solicitan a los candidatos a la presidencia de la FIFA a comprometerse a convocar, en los primeros 100 días del próximo mandato, una convención liderada por una personalidad independiente para restructurar los estatutos.

Rechazan la expansión de torneos internacionales que saturan el calendario futbolístico y ponen en riesgo la salud de los jugadores.

Gianni Infantino propuso mayor diálogo alrededor de la FIFA

De cara a las elecciones para elegir al nuevo presidente de la FIFA, Gianni Infantino propuso abrir una consulta para mitigar los daños y calmar la tensión, peor las ligas europeas catalogaron esas intenciones como modificaciones superficiales.

Pese a que el plazo para postularse a la presidencia de la FIFA vence el 18 de noviembre, y Gianni Infantino es al momento el único candidato, la UEFA, la Concacaf y la AFC le han retirado su respaldo.

La UEFA evalúa presentar una candidatura de oposición para enfrentar a Infantino y mantiene la intención de proceder con demandas penales en Suiza por presunta “administración desleal”.