Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirmó a través de los abogados del organismo, que la UEFA lo está acosando por su plan para comercializar el Mundial.

En ese sentido, la FIFA pidió a un juez de Florida que rechace la solicitud de la UEFA de acceder a pruebas sobre un plan de inversión privada para el Mundial.

La FIFA defiende la gestión de Gianni Infantino

A través de un documento presentado ante el tribunal del Distrito Sur de Florida el lunes, la FIFA sostiene que la UEFA se equivoca al sugerir que el presidente Gianni Infantino buscó lucrar con el citado proyecto.

La UEFA solicitó autorización para realizar diligencias de obtención de pruebas en tres tribunales contra la firma de inversión con sede en Nueva York de Josh Kushner, y en Miami, donde la FIFA tiene una base de oficinas.

“La conducta de la UEFA demuestra que su (escrito judicial) se presentó de mala fe y con el propósito de acosar” FIFA

“Este tribunal debería rechazar cualquier intento de influir en la elección presidencial de la FIFA sobre la base de estos argumentos” FIFA

La Premier League, LaLiga, Serie A y la Bundesliga pidieron una reforma de la gobernanza de la FIFA tras el fracaso de Gianni Infantino de comercializar el Mundial (Beata Zawrzel / AP Photo/Beata Zawrzel)

La postura de la UEFA contra la FIFA de Infantino

La UEFA lideró una protesta contra el plan de FIFA Forward Enterprise (FFE) y prepara un desafío electoral a Infantino, quien parecía listo para reelegirse al frente del órgano rector del futbol mundial.

El plan de Infantino consistía en crear la filial FFE y vender al menos el 20% de los futuros derechos comerciales de la FIFA, una entidad sin fines de lucro, por 4.200 millones de dólares a inversionistas encabezados privados.

Los escritos judiciales de la UEFA de hace un mes afirmaron que el valor era un “precio fraudulentamente fuera de mercado promovido por Infantino para su propio beneficio”.

Infantino se disculpó posteriormente por errores en la manera en que se gestionó el plan de venta y desde entonces ha ofrecido abrir una revisión externa de la FIFA.