Pachuca vs Toluca juegan en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 21 de noviembre a las 17 horas por FOX One.
- Partido: Pachuca vs Toluca
- Fase: Jornada 17 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: FOX One
Pachuca vs Toluca es uno de los cuatro partidos programado para este sábado 21 de noviembre, en la Jornada 17 del Apertura 2026.
Pachuca vs Toluca: Día y hora para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
El sábado 21 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 17 de la Liga MX, día en que se miden Pachuca vs Toluca.
El partido inicia a las 17 horas en la cancha de los Tuzos de Pachuca.
Pachuca vs Toluca: Canal para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
El partido Pachuca vs Toluca podrá verse este sábado 21 de noviembre a través de la señale de FOX One.
- Partido: Pachuca vs Toluca
- Fase: Jornada 17 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: FOX One