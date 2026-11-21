El Cuarteto de Nos llegará este sábado 21 de noviembre de 2026 al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, como parte de su gira Así Soy Yo.

La agrupación uruguaya ofrecerá un concierto especial para celebrar los 20 años de Raro, álbum que marcó un momento importante en su trayectoria musical.

Si planeas asistir, estos son los horarios que debes tomar en cuenta para organizar tu llegada al recinto y disfrutar de la presentación:

Inicio: a las 20:00 horas

Duración: aproximadamente 2 horas

Término: a las 22:00 horas

¿Qué habrá en el concierto del Cuarteto de Nos en CDMX?

La gira Así Soy Yo fue concebida como un recorrido especial por 5 capitales latinoamericanas, entre ellas la Ciudad de México, para celebrar el aniversario del álbum Raro de Cuarteto de Nos.

Publicado en 2006, el disco representó un punto de inflexión para el grupo y contribuyó a ampliar su presencia musical en Latinoamérica, conquistando nuevas generaciones.

La producción recuperará el universo de este material, que incluye canciones como Yendo a la casa de Damián, Ya no sé qué hacer conmigo y Pobre papá.

El espectáculo contará con una narrativa y puesta en escena propias, diseñadas para acompañar la celebración y ofrecer una experiencia diferente a la de sus presentaciones convencionales.

Además, el repertorio de Cuarteto de Nos tendrá variaciones dependiendo de la ciudad, por lo que el concierto de la capital mexicana contará con una selección particular de canciones.

Cuarteto de Nos (Instagram/@cuartetodenosok)

La agrupación también presentó Raro Live Session, una propuesta audiovisual que retoma la esencia del álbum desde una perspectiva actual y refleja la vigencia de sus composiciones.

Así, el concierto en el Palacio de los Deportes reunirá nostalgia, música y nuevas propuestas escénicas en una celebración de uno de los discos más representativos del Cuarteto de Nos.