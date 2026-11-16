Philippe Diallo, directivo del futbol francés, apareció el lunes 16 de noviembre como un inesperado candidato rival de Gianni Infantino, que llegaría respaldado por la UEFA a la elección del marzo del 2027.

La UEFA propuso a Philippe Diallo en una reunión de su comité ejecutivo de 21 miembros, que incluye al presidente de la Federación Francesa de Fútbol.

Philippe Diallo aceptó la invitación a presentar su candidatura” UEFA

Philippe Diallo cuenta con una dilatada experiencia en todos los niveles del fútbol, ​​habiendo dirigido la organización que representa a los clubes de fútbol profesional franceses" UEFA

La trayectoria de Philippe Diallo como directivo

Philippe Diallo es un administrador del fútbol de larga trayectoria con clubes franceses y la liga, que ingresó al círculo interno de la federación francesa en 2021.

Primero fue su tesorero y luego ascendió a presidente interino en enero de 2023, antes de ser promovido en una elección de federaciones miembro de la UEFA para integrarse al comité ejecutivo del organismo europeo.

Diallo se convertiría en el décimo presidente electo de la FIFA desde 1904, el tercero de Francia y el primer presidente de tiempo completo que es negro.

Gianni Infantino busca reelegirse al frente de la FIFA (Darko Vojinovic / AP Photo/Darko Vojinovic)

¿Quiénes serán los candidatos para dirigir la FIFA?

Philippe Diallo, respaldado por la UEFA, se sumaría al japonés Kohzo Tashima como los candidatos opositores a Gianni Infantino en la contienda del 18 de marzo, antes del plazo fijado por la FIFA, que vence a la medianoche de este miércoles.

Infantino busca un cuarto mandato presidencial en medio de la mayor crisis de sus casi 11 años al frente, desencadenada por su controvertido plan de julio para vender participaciones de futuras ganancias de la Copa del Mundo.

Tras la candidatura de Tashima, se esperaba que la UEFA presentara su candidato, al mismo tiempo que emprendía acciones legales ante los tribunales estadounidenses.

La UEFA busca recabar pruebas para una posible denuncia penal contra Infantino por presunta mala gestión financiera.