La UEFA prepara una denuncia penal contra Gianni Infantino, presidente de la FIFA, por presunta mala gestión financiera en su intento de comercializar el Mundial 2030 con inversores privados.

“La UEFA y sus asesores están contemplando iniciar un procedimiento penal en Suiza contra Infantino y posiblemente otros funcionarios de la FIFA por gestión desleal delictiva conforme al artículo 158 del Código Penal suizo” UEFA

La UEFA presentó documentos ante un tribunal de Manhattan para obtener pruebas del fondo Thrive Capital Management, fundado por Joshua Kushner, y solicitó diligencias en Florida contra la FIFA.

Según la UEFA, el plan de Infantino, valorado en 4,200 millones de dólares, representaba un precio “fraudulentamente fuera de mercado” en beneficio personal.

Italia emitió un comunicado en el que señaló que ya no respaldará la candidatura de Infantino a la reelección en la FIFA (ETHAN CAIRNS / AP)

El millonario plan fallido de Infantino que denuncia la UEFA

La UEFA sugiere que la cifra de 4 mil 200 millones de dólares podría ser un “precio fraudulentamente fuera de mercado promovido por Infantino para su propio beneficio”, con el objetivo de comercializar el Mundial.

Infantino abandonó el plan de venta el 1 de agosto tras una airada reacción de dirigentes del fútbol mundial, incluida la UEFA.

La UEFA amenazó por primera vez con emprender acciones legales el 3 de agosto, cuando advirtió a la FIFA que no destruyera ni ocultara ningún material relevante relacionado con el plan.

“Infantino afirmó que el plan ‘liberaría el potencial y la oportunidad comercial que tiene la FIFA’. En realidad, era un vehículo para que Infantino y ese pequeño círculo adquirieran una participación permanente en los activos más valiosos de la FIFA” UEFA

La UEFA analizó que, según los términos que anunció Infantino, los inversores podían adquirir un interés financiero permanente en el brazo comercial de la FIFA que no fue el resultado de una subasta abierta y competitiva.