La Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Chivas vs Cruz Azul. Domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas por Amazon Prime Video.

Partido: Chivas vs Cruz Azul

Fase: Jornada 17 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026

Horario: 17:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Chivas vs Cruz Azul es uno de los dos partidos programado para este domingo 22 de noviembre, en la Jornada 17 del Apertura 2026.

Chivas va por el triunfo que lo lleve al liderato (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

Chivas vs Cruz Azul: Día para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

El domingo 22 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 17 de la Liga MX, día en que se miden Chivas vs Cruz Azul.

Chivas vs Cruz Azul: Hora para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

El partido Chivas vs Cruz Azul inicia a las 17:07 horas en la cancha del equipo rojiblanco.

Cruz Azul es uno de los mejores equipos del Apertura 2026 (Jonathan Duenas / Jonathan Duenas)

Chivas vs Cruz Azul: Canal para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

El partido Chivas vs Cruz Azul podrá verse este domingo 22 de noviembre a través de la señal de Amazon Prime Video.