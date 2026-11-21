La Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Chivas vs Cruz Azul. Domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas por Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 17 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026
- Horario: 17:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video
Chivas vs Cruz Azul es uno de los dos partidos programado para este domingo 22 de noviembre, en la Jornada 17 del Apertura 2026.
Chivas vs Cruz Azul: Día para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
El domingo 22 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 17 de la Liga MX, día en que se miden Chivas vs Cruz Azul.
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Chivas vs Cruz Azul: Hora para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
El partido Chivas vs Cruz Azul inicia a las 17:07 horas en la cancha del equipo rojiblanco.
Chivas vs Cruz Azul: Canal para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
El partido Chivas vs Cruz Azul podrá verse este domingo 22 de noviembre a través de la señal de Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 17 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026
- Horario: 17:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video