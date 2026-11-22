Santos vs León jugaron en actividad de la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Después del resultado en la Jornada 17, Santos se ubicó en noveno lugar momentáneo con 25 puntos.

León, por su parte, se quedó con 26 unidades en la sexta posición del Apertura 2026.

Marcador final: Santos 1-2 León.

Santos vs León: así se definió el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

Santos vs León se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Santos con la necesidad de salir de los últimos lugares de la tabla general, mientras León en busca de no quedar en los últimos puestos del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Santos vs León:

Minuto 37: Gol de Emmanuel Echeverría (León)

Minuto 50: Gol de Ramiro Sordo (Santos)

Minuto 90+1: Gol de Ismael Díaz (León)

¿Cuándo vuelven a jugar Santos y León en la Liga MX?

Santos y Leónterminaron la actividad en la Jornada 17 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Santos quedó fuera de la Liguilla del futbol mexicano, mientras que León ya espera rival en la Liguilla de la Liga MX.