Túnez vs Japón se miden en su segundo partido del Grupo F en el Mundial 2026. Transmite ViX el sábado 20 de junio a las 20 horas.

  • Partido: Túnez vs Japón
  • Fase: Jornada 2 Fase de grupos
  • Fecha: Sábado 20 de junio del 2026
  • Horario: 22 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Monterrey
  • Transmisión: VIX
La Selección de Japón jugará en Monterrey ante Túnez
La Selección de Japón jugará en Monterrey ante Túnez (Carlos Ramirez / Mexsport)

Túnez vs Japón: Fecha para ver el partido del Grupo F del Mundial 2026

El sábado 20 de junio de 2026 será el partido Túnez vs Japón del Mundial 2026, segundo duelo de ambas selecciones del Grupo F.

Túnez vs Japón: Horario para ver el partido del Grupo F del Mundial 2026

Túnez vs Japón iniciará a las 22 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 2 del Mundial 2026.

Túnez vs Japón: Canal para ver el partido del Grupo F del Mundial 2026

Túnez vs Japón podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

  • Partido: Túnez vs Japón
  • Fase: Jornada 2 Fase de grupos
  • Fecha: Sábado 20 de junio del 2026
  • Horario: 22 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Monterrey
  • Transmisión: VIX

¿Cómo quedaron Túnez y Japón en la Jornada 1 del Mundial 2026?

Túnez y Japón forman parte del Grupo F del Mundial 2026 junto a las selecciones de Países Bajos y Suecia.

En su debut en el Mundial 2026, Túnez se enfrentó con Suecia el domingo 14 de junio, misma fecha en la que Japón se midió con Países Bajos.