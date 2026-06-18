Túnez vs Japón se miden en su segundo partido del Grupo F en el Mundial 2026. Transmite ViX el sábado 20 de junio a las 20 horas.
- Partido: Túnez vs Japón
- Fase: Jornada 2 Fase de grupos
- Fecha: Sábado 20 de junio del 2026
- Horario: 22 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Monterrey
- Transmisión: VIX
Túnez vs Japón: Fecha para ver el partido del Grupo F del Mundial 2026
El sábado 20 de junio de 2026 será el partido Túnez vs Japón del Mundial 2026, segundo duelo de ambas selecciones del Grupo F.
Túnez vs Japón: Horario para ver el partido del Grupo F del Mundial 2026
Túnez vs Japón iniciará a las 22 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 2 del Mundial 2026.
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Túnez vs Japón: Canal para ver el partido del Grupo F del Mundial 2026
Túnez vs Japón podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Túnez vs Japón
- Fase: Jornada 2 Fase de grupos
- Fecha: Sábado 20 de junio del 2026
- Horario: 22 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Monterrey
- Transmisión: VIX
¿Cómo quedaron Túnez y Japón en la Jornada 1 del Mundial 2026?
Túnez y Japón forman parte del Grupo F del Mundial 2026 junto a las selecciones de Países Bajos y Suecia.
En su debut en el Mundial 2026, Túnez se enfrentó con Suecia el domingo 14 de junio, misma fecha en la que Japón se midió con Países Bajos.