La Selección de Túnez cambia de rumbo en el Mundial 2026, Hervé Renard toma el mando del equipo.

Después de la dolorosa derrota de 5 goles a 1 que recibió Túnez ante Suecia, la Federación Tunecina de Futbol (FTF) destituyó al entrenador Sabri Lamouchi, quien ya firmó a su reemplazo.

La salida de Lamouchi se da luego de una serie de malos resultados, los cuales llegaron a un límite con la estrepitosa goleada en el Estadio BBVA de Monterrey.

Túnez confirma a Hervé Renard como su director técnico en pleno Mundial 2026

El presidente de la FTF, Moez Nasri, designó a Hervé Renard como su director técnico en pleno Mundial 2026 en busca de revertir los resultados futbolísticos.

La llegada de Hervé Renard es esperanzadora para Túnez por la reputación que tiene en torneos internacionales al ganar la Copa Africana de Naciones con:

Zambia

Costa de Marfil

Hervé Renard, director técnico de Túnez (Fédération Tunisienne de Football)

Muchos aficionados recuerdan a Renard por sorprender con Arabia Saudita y derrotar a la Selección Argentina de Messi por 2-1 en el Mundial de Qatar 2022.

El reto que enfrenta Hervé Renard como nuevo entrenador de Túnez en el Mundial 2026 no será nada sencillo.

Esto porque el ahora director técnico deberá ganar los partidos que le restan del Grupo F y así pasar a la ronda de siguiente de la justa mundialista:

Túnez contra Japón: sábado 20 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey

Túnez contra Países Bajos: jueves 25 de junio en el Estadio Kansas City

Por el momento, Túnez se mantiene en el fondo de la tabla de su grupo con cero puntos .