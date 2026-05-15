El Estadio Monterrey será la sede de 4 partidos del Mundial 2026, incluyendo tres de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final del torneo de la FIFA.

El Estadio Monterrey, sede del Mundial 2026, tiene capacidad de 53 mil 500 espectadores.

Está ubicado en el Municipio de Guadalupe, Nuevo León y recibirá mil en la historia de los mundiales, cuando jueguen Túnez vs Japón.

La casa de los Rayados de Monterrey tuvo el jueves 14 de mayo su último partido oficial antes de ser entregado a la FIFA, para ser sede de los 4 partidos del Mundial 2026.

14 de junio | Suecia vs Túnez | 20:00 hrs

20 de junio | Túnez vs Japón | 22:00 hrs

24 de junio | Sudáfrica vs Corea del Sur | 19:00 hrs

29 de junio | 1 del Grupo F vs 2 del Grupo C (dieciseisavos de final) | 19:00 hrs.

Corea del Sur jugará en el Estadio Monterrey (mexsport / Jorge Martinez)

Partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en el Estadio Monterrey

El Estadio Monterrey tendrá actividad de los Grupos A y F en la primera fase del Mundial 2026.

El primer partido del Mundial 2026 en el Estadio Monterrey será el domingo 14 de junio, cuando Suecia vs Túnez se midan como parte del Grupo F, a partir de las 20 horas.

Seis días más tarde, Túnez repetirá en el Estadio Monterrey, enfrentando a Japón, el 20 de junio a las 22 horas, también en el Grupo F.

Partidos del Grupo F en el Estadio Monterrey:

14 de junio | Suecia vs Túnez | 20:00 hrs

20 de junio | Túnez vs Japón | 22:00 hrs

Partido del Grupo A del Mundial 2026 en el Estadio Monterrey

Sudáfrica vs Corea del Sur, rivales de la Selección Mexicana en el Grupo A del Mundial 2026, se medirán en el Estadio Monterrey, el 24 de junio a las 19 horas.

Partidos del Grupo A en el Estadio Monterrey:

24 de junio | Sudáfrica vs Corea del Sur | 19:00 hrs

Sudáfrica ante México vs Corea del Sur en Monterrey (lyle.foster17)

El último partido del Mundial 2026 en el Estadio Monterrey

El lunes 29 de junio, el Estadio Monterrey albergará el duelo entre el líder del Grupo F que comanda Países Bajos, ante el segundo lugar del Grupo C, que encabeza Brasil, en partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026.