Japón vs Suecia se enfrentan en partido del Grupo F en el Mundial 2026. Transmite ViX el jueves 25 de junio a las 17 horas.

Partido: Japón vs Suecia

Fase: Fase de grupos

Fecha: Jueves 25 de junio del 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: AT&T Stadium

Transmisión: ViX

Japón vs Suecia: Día del partido del Grupo F del Mundial 2026

El jueves 25 de junio de 2026 será el partido Japón vs Suecia del Mundial 2026, tercer duelo de ambas selecciones del Grupo F.

Japón vs Suecia: Hora para ver el partido del Grupo F del Mundial 2026

Japón vs Suecia iniciará a las 17 horas, tiempo del centro de México en el AT&T Stadium, de Texas, Estados Unidos.

Japón vs Suecia: Canal para ver el partido del Grupo F del Mundial 2026

Japón vs Suecia podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Japón vs Suecia

Fase: Fase de grupos

Fecha: Jueves 25 de junio del 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: AT&T Stadium

Transmisión: ViX

¿En qué grupo se encuentran Japón y Suecia en el Mundial 2026?

Japón y Suecia se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Japón y Suecia comparten el Grupo F junto a Países Bajos y Túnez, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.