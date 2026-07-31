La FIFA aseguró que la creación de la FIFA Forward Enterprise (FFE) no significa “vender el fútbol”, sino generar ingresos adicionales para beneficiar a las 211 federaciones miembro.

“Nadie está vendiendo fútbol. Esto no es algo que la FIFA jamás consideraría” FIFA

Tras las críticas de organismos como la UEFA y Concacaf, Gianni Infantino aclaró que la propuesta no avanzará sin el respaldo mayoritario de las asociaciones.

Además, la FIFA destacó que cada federación recibirá 20 millones de dólares en los próximos cuatro años, independientemente de su apoyo, como parte del financiamiento para proyectos de desarrollo.

FFE no se creará sin la aprobación de las federaciones: FIFA

De acuerdo con el comunicado oficial de la FIFA, la FFE no se creará si no se cuenta con el apoyo de la mayoría de las federaciones y asociaciones de fútbol afiliadas.

Asimismo, destacó que se trata de una estrategia busca la creación de una organización subsidiaria de la FIFA que ésta organización poseería y controlaría de manera permanente.

Por otra parte, señaló que ha habido desinformación respecto a la creación de Forward Enterprise y recalcó que todas las Asociaciones Miembro (AM) tendrán la oportunidad de expresar sus dudas, así como para revisar la propuesta.

“Todos tienen derecho a expresar su oposición y a solicitar aclaraciones, pero ninguna entidad puede pretender representar a las 211 federaciones mundiales. Cada federación debe tener la oportunidad de revisar la propuesta y participar en la configuración de su propio futuro. Estos son los principios democráticos de la FIFA” FIFA

FFE entregará 20 millones de dólares a las AM: FIFA

Por otra parte, la FIFA señaló que a través de la FFE se le entregará a las AM un financiamiento de 20 millones de dólares “durante los próximos 4 años, independientemente del apoyo individual que reciba”.

Asimismo, resaltó que la participación de las AM es totalmente voluntaria y el apoyo que se ofrece no está vinculado al apoyo a la creación de Forward Enterprise.

“El Programa FIFA Fast Forward consiste en una financiación única para el desarrollo de 20 millones de dólares adicionales por Asociación Mercante (AM). La participación sería totalmente voluntaria para todas las AM si la propuesta del FFE sigue adelante” FIFA

Este aumento de financiación “provendría de los ingresos adicionales generados por la FFE” a través de la gestión eficaz de las operaciones comerciales de la FIFA, “en beneficio de todas las federaciones mundiales”.