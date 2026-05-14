La FIFA informó sobre un aumento en los premios económicos que tendrán las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026, incluido México.

México podría ganar millones de pesos mexicanos si logra avanzar de ronda en cada eliminatoria y es que tan solo por participar en el Mundial 2026, el combinado Tricolor ya tiene asegurados más de 10.5 millones de dólares, es decir, más de 180 millones de pesos, desglosados en 2.5 millones por preparación y 10 millones por la clasificación.

¿Cuánto dinero recibirán las selecciones en el Mundial 2026?

Debido al éxito comercial que representa el torneo internacional de futbol, el Consejo de la FIFA acordó incrementar los recursos que se distribuirán entre las 48 selecciones participantes en un 15% más, lo que arroja una cifra total de 871 millones.

El recurso de la FIFA para México y las demás selecciones que participarán en el Mundial 2026 se distribuye de la siguiente manera:

Subvención de preparación: un aumento de 1.5 millones a 2.5 millones de dólares.

Premio por la clasificación: un aumento de 9 millones a 10 millones de dólares.

Contribuciones adicionales: subvenciones para sufragar los costes de los miembros de las delegaciones y un aumento de la asignación de entradas para los equipos, con un valor total superior a 16 millones de dólares.

A un mes del Mundial 2026 (@FIFA)

¿Cuánto dinero recibirá México si supera la fase de grupos?

La FIFA también compartió la lista de premios que recibirán las selecciones participantes cada que avancen de fase o incluso si se quedan en el camino.

Este es el dinero que podría recibir México: