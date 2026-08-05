Gianni Infantino vive su momento de mayor presión como presidente de la FIFA, y la asociación de ligas europeas agudizó el tema al pedir una reforma de la gobernanza del organismo rector del futbol mundial.

La postura de las ligas europeas se suma a la presión sobre el presidente Gianni Infantino tras su fallido plan de vender participaciones en la Copa del Mundo de la FIFA.

“E rotundo rechazo a la idea (privatizar el Mundial) y la opacidad del proceso que la rodea, plantean serias dudas sobre la gobernanza, la cultura interna y la toma de decisiones de la FIFA” Ligas europeas

Gianni Infantino mueve sus piezas ante la falta de apoyo

Al mismo tiempo que Gianni Infantino se reunió con altos cargos de la FIFA en Rabat, Marruecos, las ligas europeas calificaron la reciente propuesta del presidente del organismo como peligrosa y afirmó que apuntaba a preocupaciones más profundas.

“Ahora más que nunca, la FIFA requiere una reforma de la gobernanza que garantice que todas las partes interesadas pertinentes tengan un papel formal en las decisiones que dan forma al futuro de nuestro deporte” Ligas Europeas

Ligas europeas cuestionan que el Mundial aumente de equipos participantes

Las ligas europeas arremetieron contra la posibilidad de ampliar aún más el Mundial a 64 selecciones y señaló que “no se debe permitir que la FIFA de Infantino siga tomando decisiones unilateralmente disruptivas”.

“La FIFA compartió un informe para impulsar los planes de ampliar la Copa Mundial masculina de 2030 a 64 equipos. Esta nueva propuesta contempla un plazo de evaluación irrazonablemente corto (apenas cuatro semanas) y ninguna consulta” Ligas europeas

Gianni Infantino está envuelto en problemas como presidente de la FIFA (FAZRY ISMAIL / EFE)

La postura de Conmebol será clave en el futuro del plan de Infantino para comercializar el Mundial (Fernando Calistro / AP Photo/Fernando Calistro)

Las ligas europeas se suman así a condenar los planes de Infantino tras una semana difícil para la FIFA, que ha suscitado dudas sobre su presidencia de cara a las elecciones de marzo.

“La FIFA necesita una reforma de su gobernanza que garantice que todas las partes interesadas tengan un papel formal en las decisiones que dan forma al futuro de nuestro deporte” Ligas europeas

Las ligas europeas se mantienen atentas a las acciones de la FIFA

Las ligas europeas presentaron una queja formal desde octubre de 2024 ante la Comisión Europea en relación con el conflicto de intereses de la FIFA de Infantino como regulador y operador comercial.

Después de eso, han mantenido reuniones con la Comisión en busca de que se adopten las medidas necesarias para proteger la competencia leal.

“Hasta que no se produzca una reforma, que incluya un compromiso vinculante con todos los actores relevantes del fútbol, ​​las ligas europeas rechazarán la ampliación o la creación de competiciones de la FIFA" Ligas europeas

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