Gianni Infantino estaría preparando la venta de participaciones de la Copa del Mundo a inversionistas privados; empresarios ligados a Donald Trump entre ellos.

De acuerdo con The Times, Gianni Infantino considera la venta de participaciones a través de una nueva empresa, donde la FIFA mantendrá la participación mayoritaria.

Sin embargo, este proceso que se realizaría bajo el auspicio del banco JP Morgan, con la inversión que incluye figuras y fondos cercanos a la administración de Donald Trump.

Gianni Infantino venderá acciones de la Copa del Mundo a inversionistas cercanos a Trump

De acuerdo con The Times, Gianni Infantino plantea la venta de participaciones de la Copa del Mundo por millones de dólares a inversionistas cercanos a Donald Trump.

Para esta venta, el presidente de la FIFA plantea la constitución de una nueva empresa para poder obtener mayores inversiones de grandes grupos financieros a cambio de los beneficios que se generan en la Copa del Mundo en sus versiones masculino y femenil, así como del Mundial de Clubes.

Entre los nombres que se que se han relacionado con la posible compra de participaciones en la Copa del Mundo se encuentran inversionistas ligados a Donald Trump como:

el fondo Thrive Eternal

Joshua Kushner, hermano del esposo de Ivanka Trump, Jared Kushner

FIFA propone participaciones para la Copa del Mundo para las federaciones de fútbol

Por otra parte, la FIFA señaló que, como parte de la venta de participaciones de la Copa del Mundo, a las federaciones se les otorgaría una pequeña participación en la nueva sociedad creada.

Según The Times, este paquete de participaciones tendría un valor cercano a 20 millones de dólares por federación.

Asimismo, señaló que las federaciones podrán conservar estas participaciones con opción de venderlas para obtener liquidez inmediata.

Ante esta posibilidad, la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA) señaló que esta propuesta “traspasa una línea que los organismos rectores del futbol nunca deberían cruzar”.

Asimismo, señaló que esta organización no se va a quedar de brazos cruzados y llamó a las federaciones a pronunciarse en contra ya que “el futbol no son activos con los qué comerciar”.