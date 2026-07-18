¿Quién es Sabrina Di Marzo? Se trata de la esposa de Ángel Correa, el futbolista argentino que juega para el Club Tigres de México.

De acuerdo con lo indicado en reportes, Sabrina Di Marzo conoció al delantero campeón del mundo cuando ambos eran menores de edad y desde entonces han logrado mantener su relación.

Cabe destacar que información difiduda por medios argentinos señala que a pesar de la larga relación que ha sostenido con Ángel Correa, en realidad no se han casado ante la iglesia o por el civil.

Sabrina Di Marzo, esposa de Ángel Correa (Especial)

¿Quién es Sabrina Di Marzo?

Sabrina Di Marzo es la esposa de Ángel Correa desde 2012, cuando ambos se conocieron en Rosario, Argentina, iniciando una relación que ha acompañado toda la carrera profesional del delantero.

Aunque en medios suele presentarse como esposa, no existe registro de boda oficial, su unión es de hecho, consolidada por más de una década de convivencia y apoyo constante en distintos países.

Di Marzo ha estado presente en etapas clave de Correa, desde su paso por San Lorenzo hasta Atlético de Madrid y Tigres, acompañándolo también en la Selección Argentina campeona mundial en 2022

Sabrina Di Marzo, esposa de Ángel Correa (Especial)

¿Qué edad tiene Sabrina Di Marzo?

Sabrina Di Marzo nació el 2 de mayo de 1995 en Rosario, Argentina, es decir que hasta el mes de julio de 2026 tiene 31 años de edad.

¿Quién es el esposo de Sabrina Di Marzo?

El delantero campeón del mundo, Ángel Correa, es su pareja desde 2012, aunque en medios suele presentarse como matrimonio, no existe registro de boda oficial.

Sabrina Di Marzo, esposa de Ángel Correa, elimina su Instagram (Especial)

¿Qué signo zodiacal es Sabrina Di Marzo?

El signo zodiacal que le corresponde a Sabrina Di Marzo es el de Tauro, debido a que se sabe que nació el 2 de mayo.

¿Cuántos hijos tiene Sabrina Di Marzo?

Ángel Correa y Sabrina Di Marzo tienen 3 hijas de nombres Lola, nacida en 2015, Luz en 2020 y Lía en 2023.

Sabrina Di Marzo, esposa de Ángel Correa y sus hijas (Especial)

¿Qué estudió Sabrina Di Marzo?

No hay información pública sobre estudios concluidos y su perfil se ha mantenido ligado a la vida privada y familiar.

¿En qué ha trabajado Sabrina Di Marzo?

No existen referencias de empleos formales, ya que su actividad más visible ha sido como creadora de contenido en redes sociales, donde comparte rutinas de ejercicio, maternidad y aspectos de bienestar.