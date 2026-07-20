Para festejar la actuación de la selección de Argentina en el Mundial 2026 que los llevó a la semifinal, Javier Milei anunció que habrá día feriado para recibir a los futbolistas.

Aunque Javier Milei dio a conocer que habrá día feriado, no precisó cuándo sucederá, pues la fecha exacta será determinada una vez que el equipo técnico de Argentina elija el día.

Habrá día feriado en Argentina por su actuación en el Mundial 2026, declaró Javier Milei

El presidente de Argentina, Javier Milei, se pronunció a horas de que el partido de Argentina vs España terminó en el MetLife Stadium en Nueva York, Estados Unidos y con el Campeón del Mundial ya anunciado.

Con la selección de Argentina como subcampeón del Mundial 2026, Javier Milei declaró que el país tendría un día feriado con motivo de celebrar el desempeño de su equipo en la Copa del Mundo.

Sin embargo, el anuncio no tiene fecha establecida, debido a que Milei explicó que será tras el anuncio del equipo técnico, para informar qué día quieren celebrar en Argentina, para que este sea oficializado.

“Festejo Mundial. Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”. Javier Milei, presidente de Argentina.

Javier Milei anuncia día feriado por la selección de Argentina. (@JMilei)

Aún sin fecha oficial, se cree que la selección de Argentina vuela ahora rumbo a su país, teniendo previsto que lleguen alrededor de las 5:00 pm hoy 20 de julio de 2026.

Sin embargo, será hasta ese momento que el equipo técnico de Argentina quiénes informen qué día decidirán para festejar con los aficionados, siendo ese el que será anunciado como día feriado. Se cree que este hecho podría realizarse el 21 de julio.