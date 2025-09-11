¡Mal y de malas! Chivas está en las últimas posiciones del torneo Apertura 2025, en puerta tiene el Clásico vs América y para colmo, se quedó sin una de sus figuras por lo que resta del torneo.

En Chivas la situación no pinta nada bien, el Rebaño deambula en el campeonato con penosos resultados que han puesto en duda la continuidad de Gabriel Milito. Aunado a la baja efectividad, ahora deberán sortear la lesión de una de sus grandes figuras, quien se perderá el Clásico vs América y lo que resta del torneo.

El futbolista en cuestión irrumpió en Chivas en el 2022 y aunque se consolidó como un referente de la institución, poco a poco perdió protagonismo, al grado de que en el actual torneo sólo ha jugado tres partidos y sólo uno de ellos como titular.

Hablamos de Alan Mozo, quien se lesionó durante el duelo amistoso ante Club León y todo indica que causará baja por lo que resta del torneo.

¿Qué le pasó a Alan Mozo, figura de Chivas que se perderá el Clásico vs América?

Chivas aprovechó el parón internacional para disputar un partido amistoso ante Club León, pero, para su mala fortuna, Alan Mozo resultó lesionado y ahora se perderá el Clásico vs América y lo que resta del torneo.

De acuerdo a información de Claro Sports, Alan Mozo se lesionó uno de los meniscos, por lo que deberá visitar el quirófano y todo indica que se perderá lo que resta del torneo con Chivas.

Será cuestión de tiempo para que Chivas informe sobre la situación actual de Alan Mozo, quien por lo pronto, está descartado para jugar el Clásico Nacional.

¿Cuándo se jugará el América vs Chivas de la Jornada 8 de la Liga MX?

Sin Alan Mozo y con una seguidilla de malos resultados, Chivas encarará el Clásico vs América este fin de semana, en el marco de la Jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Chivas visitará la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes para enfrentar a Club América, duelo al que llegarán en circunstancias muy diferentes.

Las Águilas se encuentran en la parte alta de la tabla y vienen de vencer por 2-0 a Pachuca, mientras que Chivas se encuentra en la antepenúltima posición con 4 unidades y en su último partido cayó en casa frente a Cruz Azul.