Club América vs Chivas se miden en la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX; te decimos cuándo y dónde ver el Clásico Nacional.

Chivas no ha tenido un buen inicio en el Apertura 2025 de la Liga MX, y le urge ganar en la cancha del Club América, equipo que va por la cima del torneo en la Jornada 8 del torneo.

Club América vs Chivas: ¿Cuándo ver el Clásico Nacional de la Jornada 8 de Liga MX?

El sábado 13 de septiembre de 2025 continúa la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX con cinco partidos, entre ellos el Clásico Nacional, Club América vs Chivas que se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Club América vs Chivas: ¿Dónde ver el Clásico Nacional de la Jornada 8 de Liga MX?

Las plataformas ViX, TUDN y el Canal 5 transmitirán el Clásico Nacional, Club América vs Chivas, en la Jornada 8 de la Liga MX.

Club América vs Chivas chocan a partir de las 21:15 horas, tiempo del centro de México, en el último partido que se jugará el sábado 13 de septiembre.

Partido: Club América vs Chivas

Club América Fase; Jornada 8 del Apertura 2025

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Horario: 21:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX, TUDN y el Canal 5

¿Cómo llega Club América al Clásico Nacional de la Jornada 8 de la Liga MX?

El Club América doblegó 2-0 a Pachuca en la Jornada 7 de la Liga MX, para seguir en la pelea por la cima del Apertura 2025.

Con los tres puntos ganados en el Estadio Ciudad de los Deportes, el Club América llegó a 17 unidades en el segundo lugar de la tabla general de la Liga MX, abajo de Rayados de Monterrey.

Así llega Chivas al Clásico Nacional de la Jornada 8 de la Liga MX

Chivas está sumido en una crisis de resultados en la Liga MX, certamen en el que ocupa el lugar 16 con apenas 4 puntos.

En la Jornada 7 de la Liga MX, Chivas perdió 1-2 en su cancha con el Cruz Azul, sumando su cuarta derrota en la competencia.

Ante el Club América, Chivas necesita al menos sumar un punto para calmar la presión que vive el proyecto de Gabriel Milito, como su entrenador.