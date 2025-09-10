Chivas busca cerrar un último movimiento antes del cierre del mercado de pases para la Liga MX y tienen la mira puesta en Italia, desde donde ficharía a un jugador que incluyo ya fue campeón en este país, pero al cual analizan a detalle toda vez que se recupera de una lesión de gravedad en la rodilla y de los resultados que arrojen sus exámenes dependerá gran parte de la operación.

Según la información del periodista Érick López de TUDN, Chivas ficharía a Carlo Soldati, jugador de formación en los Gallos blancos de Querétaro, pero que dio el paso para irse a Italia a jugar en Cagliari, equipo con el que fue campeón en categorías juveniles, pero en el que no ha podido dar el paso al primer equipo, esto sin contar que tuvo una rotura de ligamento cruzado.

Carlo Soldati es un defensa central de 20 años que logró debutar con Querétaro en la Liga MX, pero que hace un año emigró a Italia para jugar con la categoría Sub-21 de Cagliari que quedó campeona el pasado mes de abril de la Coppa Italia Primavera, en donde vencieron en la final a Milan.

¿Hasta cuándo tiene Chivas para hacer el fichaje de Carlo Soldati?

Si bien, Chivas tiene las pláticas adelantadas para el fichaje de Carlo Soldati, en este momento va contra reloj debido a que esta semana es el cierre de registros en la Liga MX, así que deberá apresurar la operación a fin de poder dar de alta al que pretenden sea su nuevo defensa central.

La fecha exacta del último día que Chivas tendrá para concretar el fichaje de Carlo Soldati será este viernes 12 de septiembre. Ese día, los equipos del futbol mexicano podrán hacer sus últimas altas, después de eso, las plantillas se considerarán cerradas y con las armas que hayan conseguido, los clubes pelearán por el campeonato.

De tal forma, en Guadalajara saben que las siguientes horas serán clave para formalizar una última incorporación con la que la directiva buscará darle mayores herramientas al técnico Gabriel Milito a fin de poder sacar al equipo rojiblanco lo antes posible del fondo de la clasificación general en donde se encuentran en estos momentos.

Chivas se prepara para el Clásico Nacional contra América

Mientras la directiva de Chivas resuelve el fichaje de Carlo Soldati, el plantel de Guadalajara se prepara para una nueva edición del Clásico Nacional, toda vez que el próximo sábado 13 de septiembre visitarán a América en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

En estos momentos, Chivas tiene cuatro puntos y está en el lugar 16 de la clasificación general, por lo que requiere con urgencia tres puntos en el Clásico Nacional contra América que les den un poco de respiro, además de ayudarles a buscar una escalada importante de posiciones para la segunda mitad de la fase regular del Apertura 2025.

Guadalajara buscará romper una racha de ocho años sin ganarle el Clásico Nacional a América en fase regular. La última vez que lo hicieron fue en el torneo Clausura 2017 por marcador de 1-0 en la cancha del Estadio Akron.