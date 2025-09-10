Después de la pausa por la fecha FIFA, se retoma la actividad en el futbol mexicano y el partido más atractivo de la jornada será el Clásico Nacional entre América y Chivas.

El sábado 13 de septiembre se disputará una edición más del Clásico Nacional, en donde las Águilas sacarán su as bajo la manga: Allan Saint-Maximin será titular en dicho partido.

Chivas no atraviesa un buen momento a comparación de su acérrimo rival por lo que el anuncio de la titularidad del jugador francés sin duda pone a temblar al Rebaño Sagrado.

Tiembla Chivas: Allan Saint-Maximin sería titular con el América en el Clásico Nacional

América y Chivas siguen preparándose de la mejor manera para medirse en una edición más del Clásico Nacional, partido en el cual Allan Saint-Maximin apunta para ser titular.

El fichaje bomba del América ha dejado buenas impresiones en la Liga MX ya que en dos de los partidos en los que ha disputado algunos minutos ha marcado gol por lo que ya suma dos tantos en el Apertura 2025.

Allan Saint-Maximin y Henry Martín se alistan para llegar al cien al Clásico Nacional del sábado 🦅😎💪🏻#GrandesDeCorazon .@ClubAmerica pic.twitter.com/THOaFYcsul — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) September 10, 2025

Además en el amistoso ante el DC United, por la fecha FIFA, el francés arrancó de titular y ya mostró mayor adaptación al equipo y el estilo de juego por André Jardine, por ello irá de inicio el fin de semana ante Chivas.

El antecedente entre Allan Saint-Maximin y el Chicharito Hernández, jugador de Chivas

Allan Saint-Maximin se prepara para su primer partido de Clásico Nacional ante Chivas aunque no lo hará sin conocer detalles de su rival ya que hay un antecedente con el Chicharito Hernández.

El Chicharito es el único jugador de Chivas que ha enfrentado a Saint-Maximin, el refuerzo bomba del América, durante sus respectivas etapas de cada uno en la Bundesliga.

El 30 de enero de 2016, en la Jornada 19 de la Bundesliga, el Leverkusen goleó por 3-0 al Hannover, con un doblete del canterano del Guadalajara, en aquella ocasión Saint-Maximin ingresó de cambio pero no pudo hacer nada para evitar la goleada de su equipo