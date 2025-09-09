El Clásico Nacional está por jugarse toda vez que este fin de semana América recibirá a Chivas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes para disputar un partido que bien podría resultar histórico para las Águilas toda vez que, de ganarle a su acérrimo rival, alcanzarían el centenar de victorias en esta clase de partidos.

El periodista Ricardo Salazar compartió en su cuenta de X que, si América le gana a Chivas el siguiente encuentro, habrá llegado a un centenar de victorias en el Clásico Nacional, por lo que este juego podría ser histórico para su causa bajo un contexto en el que, de entrada, parten como favoritos por la diferencia en la clasificación general.

Es importante resaltar que el mencionado periodista no considera solamente los partidos oficiales entre azulcremas y rojiblancos, también ha incluido en su estadística los partidos amistosos que ambos han celebrado, lo que hace que América tenga a la fecha 99 victorias sobre Chivas , que en este conteo tiene 80.

El saldo del Clásico Nacional en partidos oficiales favorece a América

Si nos enfocamos únicamente en partidos oficiales para el saldo del Clásico Nacional, las cifras también favorecen a América, que tiene una diferencia de 14 victorias sobre Chivas. Son 220 choques entre estos dos cuadros sin tomar en cuenta amistosos y de ellos, las Águilas ganaron 82, Guadalajara se llevó 68 y empataron 70 veces.

Este conteo del Clásico Nacional en partidos entre América y Chivas contempla cotejos de fase regular, Liguilla, Copa México, Campeón de Campeones, Concachampions, Pre Pre Libertadores, Interliga y Copa Libertadores.

El registro oficial más reciente de un Clásico Nacional entre América y Chivas es de marzo del presente año, cuando en la Vuelta de los octavos de final de la Concachampions, los de Coapa no tuvieron piedad del Rebaño con una contundente goleada de 4-0 que les dio el boleto a la siguiente ronda del certamen.

América manda en torneos cortos sobre Chivas

En lo que respecta al actual sistema de competencia en el futbol mexicano, América tiene un dominio amplio sobre Chivas. Y es que desde que se instalaron los torneos cortos en el balompié nacional, azulcremas y tapatíos se vieron las caras en 75 ocasiones con un balance favorable al ave con 31 victorias por 21 empates y 23 triunfos del Rebaño.

Dicho esto, América tiene un dominio pleno sobre Chivas en todo lo que tiene que ver con el Clásico Nacional y ahora, este fin de semana intentarán hacer más grande la paternidad sobre un Guadalajara necesitado de la victoria para empezar a abandonar el sótano de la clasificación general que comparte en estos momentos con Puebla y Querétaro.

El Clásico de Clásicos se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en actividad correspondiente a la octava jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y dará inicio en punto de las 21:15 hrs (tiempo del centro de México).