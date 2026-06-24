Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a usuarios del Tren Interurbano México-Toluca (El Insurgente) siendo evacuados por las ventanas de un convoy detenido, lo que generó indignación y preocupación.

El incidente, ocurrido el lunes 22 de junio de 2026, puso en evidencia las dudas sobre los protocolos de emergencia y las condiciones de seguridad del sistema ferroviario.

Miles de personas cuestionaron la preparación de las autoridades para atender situaciones de riesgo, mientras el caso se volvió viral y abrió un debate sobre la confiabilidad del transporte masivo en la CDMX y el Estado de México.

Evacuación del Tren Interurbano genera dudas sobre protocolos de emergencia

En redes sociales se reveló el momento en el que pasajeros del Tren El Insurgente fueron evacuados por las ventanas del transporte ferroviario, lo cual provocó indignación y dudas sobre los protocolos de emergencia.

Los hechos ocurrieron luego de una falla registrada en el servicio, presuntamente relacionada con un corto circuito en las líneas de alimentación eléctrica, situación que obligó a detener la operación entre las estaciones Observatorio y Vasco de Quiroga.

La falla del Tren Insurgente coincidió con las fuertes lluvias que afectaron a la CDMX durante la tarde del lunes 22 de junio.

El Tren Insurgente desata críticas tras evacuar a usuarios por las ventanas (@TrenInsurgente / X)

En los videos difundidos en redes sociales se observa a pasajeros abandonando los vagones a través de las ventanas, auxiliados por personal operativo. Las imágenes generaron críticas debido al riesgo que representó la maniobra, especialmente para adultos mayores, niños y personas con movilidad reducida.

Usuarios señalaron que una evacuación de este tipo evidencia posibles deficiencias en los planes de contingencia ante emergencias dentro del Tren Interurbano.

Las autoridades informaron que trabajaron para restablecer el servicio y posteriormente anunciaron la reanudación de operaciones, aunque con marcha lenta debido a las condiciones climáticas.

El incidente ocurre en un momento en que el Tren El Insurgente registra un incremento considerable en su número de usuarios diarios, por lo que la seguridad y la respuesta ante fallas operativas vuelven a colocarse en el centro del debate público.