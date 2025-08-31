América y Pachuca se enfrentan este sábado 30 de agosto en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Jornada 7 del Apertura 2025; aquí puede seguir el partido en vivo.

Previo a este América vs Pachuca se ha hablado más de cosas extracancha, debido a que la alcaldía Benito Juárez decidió que este encuentro se jugaría a puerta cerrada. La razón es que la última ocasión bloquearon una calle que no permitió el paso de una persona en emergencia.

También se dijo que esta decisión se debe a otras cosas. Por ejemplo, David Faitelson publicó que era porque al alcalde no le han querido dar boletos para las Águilas.

Como sea, se juega uno de los partidos más atractivos de la jornada. André Jardine vs Jaime Lozano, un gran duelo de estrategas.

América vs Pachuca: Alineaciones probables

América: Malagón; Espinoza, Cáceres, Juárez, Borja; Reyes, Zendejas, Sánchez, Fidalgo, Rodríguez; Aguirre

Pachuca: Moreno; García, Bauermann, Barreto, Aceves; Montiel, Carvalho, Domínguez, Guzmán, Idrissi y Alemao