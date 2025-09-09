La Liga MX continúa en pausa debido a la Fecha FIFA, pero la reanudación está a la vuelta de la esquina y uno de los compromisos más atractivos es el Clásico Nacional entre América y Chivas que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes y que ya tiene a un silbante designado por parte de la Comisión de Árbitros a la espera de que su actuación sea lo menos polémica posible.

En la página oficial de la Federación Mexicana de Futbol aparecen ya las designaciones de la Comisión de Árbitros para la jornada 8 del torneo Apertura 2025 y destaca que para el Clásico Nacional de América vs Chivas aparece como silbante designado Óscar Mejía, quien seguramente atraerá los reflectores por alguna posible polémica en un juego de esta índole.

Óscar Mejía será el árbitro central del Clásico Nacional y estará acompañado por Christian Kiabek Espinosa Zavala y Enrique Isaac Bustos Díaz como jueces de línea, mientras que en la zona de bancas estará Iván Antonio López Sánchez en labores de cuarto árbitro. En lo que respecta al VAR, Diana Pérez Borja será la responsable del mismo auxiliada por Enrique Martínez Sandoval como AVAR.

Primer partido de América en el torneo para Óscar Mejía

Es importante resaltar que en lo que va del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, este será el primer partido en el que Óscar Mejía dirija a América. La última vez que este silbante dirigió un partido de las Águilas fue el 15 de marzo de este año, durante la jornada 12 del Clausura 2025.

En aquel encuentro, Óscar Mejía dirigió las acciones entre Atlas y América en la cancha del Estadio Jalisco en un juego que los azulcremas ganaron por 1-3; sin embargo, la polémica no se escapó toda vez que el nazareno le perdonó un penalti a las Águilas por una mano dentro del área por parte de Israel Reyes.

Fueron dos los juegos que Óscar Mejía le dirigió a los de Coapa el semestre pasado, el otro fue el América vs Necaxa donde el ave cayó 2-3 como local ante los Rayos. En ese juego, el silbante expulsó a Kevin Álvarez por una doble tarjeta amarilla.

¿Cuándo se juega el Clásico Nacional entre América y Chivas?

El Clásico Nacional entre América y Chivas correspondiente a la actividad de la octava jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX tendrá lugar el sábado 13 de septiembre en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, el cual volverá a abrir sus puertas a los aficionados luego de que el encuentro anterior la Alcaldía Benito Juárez decidiera que se llevará a cabo a puertas cerradas.

La pelota rodará en el Clásico Nacional entre América y Chivas en punto de las 21:15 hrs (tiempo del centro de México), por lo que los aficionados que quieran seguir este juego en vivo podrán hacerlo a través de la señal de TUDN ya sea por Canal 5 o bien, en sistemas de televisión de paga.

De momento no se han reportado boletos agotados para el Clásico Nacional; sin embargo, se espera que el Estadio Ciudad de los Deportes se abarrote para el duelo entre los dos equipos más grandes del futbol mexicano.