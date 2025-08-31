Chivas vs Cruz Azul es uno de los duelos más esperados del torneo y hoy 30 de agosto se jugará en la cancha del Estadio Akron, como parte de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El Chivas vs Cruz Azul será un duelo de contrastes, pues la Máquina pelea en la parte alta de la tabla, mientras que los dirigidos por Gabriel Milito se ubican en el lugar 16 de la tabla de posiciones.

Uno de los grandes atractivos del partido será Chicharito Hernández, pues el delantero regresó a una convocatoria y podría sumar minutos por primera vez en el torneo.

Chicharito Hernández ha estado inmerso en distintas polémicas extracancha, aunado a una seguidilla de lesiones que hacen de su regreso uno de los focos del encuentro ante la Máquina.

Chivas vs Cruz Azul en vivo: listas las alineaciones de la Jornada 7 de la Liga MX

Chivas: Tala Rangel, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Bryan González, Diego Campillo, Efraín Álvarez, Érick Gutiérrez, Luis Romo, Santiago Sandoval, Roberto Alvarado y Armando González.

Chicharito Hernández apareció en la banca por lo que podría sumar minutos para el Chivas vs Cruz Azul.

Cruz Azul: Kevin Mier, Jorge Sánchez, Wilter Ditta, Jesús Orozco, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Ignacio Rivero, Carlos Rodríguez, José Paradela, Carlos Rotondi y Ángel Sepúlveda.

¿Dónde ver el Chivas vs Cruz Azul de la Jornada 7 de la Liga MX?

El partido Chivas vs Cruz Azul se disputará hoy sábado 30 de agosto en la cancha del Estadio Akron, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y la transmisión será a través de Amazon Prime.