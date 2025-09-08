Una de las citas más importantes para América en la fase regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX está a una semana de llegar. El Clásico Nacional contra Chivas se celebrará dentro de una semana y en Coapa tienen buenas noticias toda vez que recuperaron a un elemento que le permitirá a André Jardine tener disponibles a tres de sus figuras en ataque para este encuentro.

Y es que, con el regreso de Henry Martín a las convocatorias, América tendrá la posibilidad de contar con sus tres centros delanteros disponibles para este encuentro toda vez que en los duelos anteriores las Águilas solamente habían podido echar mano de Rodrigo Aguirre y de la Pantera Zúñiga, pero para el Clásico Nacional contra Chivas, el arsenal ofensivo estará completo.

La Bomba volvió a tener minutos este fin de semana durante el partido amistoso que América perdió contra DC United, pero lo positivo fue que ya no presentó molestias físicas toda vez que se recuperó de una lesión en la rodilla sufrida durante un entrenamiento en las instalaciones de Coapa, lo que retrasó su regreso a las canchas.

¿Cuándo tendrá América equipo completo para preparar el Clásico Nacional?

Es importante resaltar que, en estos momentos, América no tiene a su equipo completo para preparar el Clásico Nacional, esto debido a que tiene convocados a diferentes selecciones que compiten en estos momentos por las eliminatorias de cara a la Copa del Mundo del 2026 o viene, sostienen amistosos de preparación para dicha cita.

Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres están con Uruguay; Luis Ángel Malagón y Érick Sánchez están con la Selección Mexicana; mientras que Alejandro Zendejas fue convocado por Estados Unidos. Con esas ausencias, América iniciará la semana de preparación rumbo al Clásico Nacional.

Se espera que entre miércoles y jueves los seleccionados reporten con América, por lo que será hasta el viernes cuando puedan tener un entrenamiento en forma con todos sus jugadores disponibles, dado que los que reporten el jueves harán un trabajo regenerativo para liberar la carga de actividad con su Selección.

¿Cuándo es el Clásico Nacional entre América y Chivas?

El Clásico Nacional entre América y Chivas tendrá lugar dentro de la actividad de la octava jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Este duelo se celebrará en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, el cual volverá a abrir sus puertas a la afición tras el cierre de puertas por parte de la Alcaldía Benito Juárez durante el último partido de las Águilas.

El silbatazo inicial del Clásico Nacional de América vs Chivas será a las 21:15 hrs (tiempo del centro de México) y la transmisión correrá por cuenta de TUDN tanto en televisión abierta por el Canal 5 como en sistema de televisión de paga.

Para este cotejo, América parte como favorito toda vez que se ubica en el segundo lugar de la clasificación general, mientras que Chivas es uno de los tres coleros toda vez que tiene nada más cuatro puntos, mismos que Querétaro y Puebla.