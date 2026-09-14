La Jornada 8 del Apertura 2026 terminó con Chivas como el nuevo líder de la Liga MX. América perdió el invicto y la cima al caer con Cruz Azul.

  1. Chivas | 18 puntos
  2. América | 16 puntos
  3. Toluca | 16 puntos
  4. Cruz Azul | 15 puntos
  5. Querétaro | 13 puntos
  6. Tijuana | 13 puntos
  7. Puebla | 13 puntos
  8. Atlas | 13 puntos
  9. Pachuca | 11 puntos
  10. Pumas | 11 puntos
  11. Rayados | 10 puntos
  12. León | 10 puntos
  13. Necaxa| 8 puntos
  14. Tigres | 7 puntos
  15. Atlante | 7 puntos
  16. San Luis| 6 puntos
  17. Santos | 4 puntos
  18. FC Juárez | 0 puntos

Chivas llegó a 18 puntos después de golear como local a Pumas, mientras que América perdió 3-4 ante Cruz Azul.

La próxima fecha arranca el viernes 18 de septiembre y se completará el domingo 20 de septiembre.

Resultados de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de Cruz Azul y Chivas.

Estos son todos los resultados de la Jornada 8 de la Liga MX:

  • Necaxa 0-1 Puebla
  • Atlante 0-3 Pachuca
  • Tijuana 0-1 Querétaro e
  • Toluca 5-2 Atlas
  • Rayados 0-0 Tigres
  • Cruz Azul 4-3 América
  • Santos 2-1 FC Juárez
  • Chivas 3-0 Pumas
  • León 0-0 San Luis
Cruz Azul se impuso al América en la Jornada 8
Cruz Azul se impuso al América en la Jornada 8 (Osvaldo Aguilar / Osvaldo Aguilar)

Fechas y horarios de la Jornada 9 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 18 de septiembre al domingo 20 de septiembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 9 de la Liga MX:

Viernes 18 de septiembre

  • Puebla vs Atlante | 19 horas
  • FC Juárez vs Tigres | 21 horas

Sábado 19 de septiembre

  • San Luis vs Necaxa | 17:00 horas
  • Atlas vs Pumas | 17 horas
  • Rayados vs Cruz Azul | 19:00 horas
  • América vs Chivas | 21 horas

Domingo 20 de septiembre

  • Toluca vs Santos | 18 horas
  • Pachuca vs Tijuana | 18:08 horas
  • Querétaro vs León | 20 horas