La Jornada 8 del Apertura 2026 terminó con Chivas como el nuevo líder de la Liga MX. América perdió el invicto y la cima al caer con Cruz Azul.
- Chivas | 18 puntos
- América | 16 puntos
- Toluca | 16 puntos
- Cruz Azul | 15 puntos
- Querétaro | 13 puntos
- Tijuana | 13 puntos
- Puebla | 13 puntos
- Atlas | 13 puntos
- Pachuca | 11 puntos
- Pumas | 11 puntos
- Rayados | 10 puntos
- León | 10 puntos
- Necaxa| 8 puntos
- Tigres | 7 puntos
- Atlante | 7 puntos
- San Luis| 6 puntos
- Santos | 4 puntos
- FC Juárez | 0 puntos
Chivas llegó a 18 puntos después de golear como local a Pumas, mientras que América perdió 3-4 ante Cruz Azul.
La próxima fecha arranca el viernes 18 de septiembre y se completará el domingo 20 de septiembre.
Resultados de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de Cruz Azul y Chivas.
Estos son todos los resultados de la Jornada 8 de la Liga MX:
- Necaxa 0-1 Puebla
- Atlante 0-3 Pachuca
- Tijuana 0-1 Querétaro e
- Toluca 5-2 Atlas
- Rayados 0-0 Tigres
- Cruz Azul 4-3 América
- Santos 2-1 FC Juárez
- Chivas 3-0 Pumas
- León 0-0 San Luis
Fechas y horarios de la Jornada 9 del Apertura 2026 en la Liga MX
La Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 18 de septiembre al domingo 20 de septiembre.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 9 de la Liga MX:
Viernes 18 de septiembre
- Puebla vs Atlante | 19 horas
- FC Juárez vs Tigres | 21 horas
Sábado 19 de septiembre
- San Luis vs Necaxa | 17:00 horas
- Atlas vs Pumas | 17 horas
- Rayados vs Cruz Azul | 19:00 horas
- América vs Chivas | 21 horas
Domingo 20 de septiembre
- Toluca vs Santos | 18 horas
- Pachuca vs Tijuana | 18:08 horas
- Querétaro vs León | 20 horas