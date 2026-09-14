La Jornada 8 del Apertura 2026 terminó con Chivas como el nuevo líder de la Liga MX. América perdió el invicto y la cima al caer con Cruz Azul.

Chivas | 18 puntos América | 16 puntos Toluca | 16 puntos Cruz Azul | 15 puntos Querétaro | 13 puntos Tijuana | 13 puntos Puebla | 13 puntos Atlas | 13 puntos Pachuca | 11 puntos Pumas | 11 puntos Rayados | 10 puntos León | 10 puntos Necaxa| 8 puntos Tigres | 7 puntos Atlante | 7 puntos San Luis| 6 puntos Santos | 4 puntos FC Juárez | 0 puntos

Chivas llegó a 18 puntos después de golear como local a Pumas, mientras que América perdió 3-4 ante Cruz Azul.

La próxima fecha arranca el viernes 18 de septiembre y se completará el domingo 20 de septiembre.

Resultados de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de Cruz Azul y Chivas.

Estos son todos los resultados de la Jornada 8 de la Liga MX:

Necaxa 0-1 Puebla

Atlante 0-3 Pachuca

Tijuana 0-1 Querétaro e

Toluca 5-2 Atlas

Rayados 0-0 Tigres

Cruz Azul 4-3 América

Santos 2-1 FC Juárez

Chivas 3-0 Pumas

León 0-0 San Luis

Cruz Azul se impuso al América en la Jornada 8 (Osvaldo Aguilar / Osvaldo Aguilar)

Fechas y horarios de la Jornada 9 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 18 de septiembre al domingo 20 de septiembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 9 de la Liga MX:

Viernes 18 de septiembre

Puebla vs Atlante | 19 horas

FC Juárez vs Tigres | 21 horas

Sábado 19 de septiembre

San Luis vs Necaxa | 17:00 horas

Atlas vs Pumas | 17 horas

Rayados vs Cruz Azul | 19:00 horas

América vs Chivas | 21 horas

Domingo 20 de septiembre