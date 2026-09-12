Necaxa vs Puebla abrieron las acciones de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX, partido que terminó con triunfo del Puebla en el Estadio Victoria.

El partido Necaxa vs Puebla fue uno de tres juegos programados este viernes 11 de septiembre como parte del Apertura 2026.

Marcador final: Necaxa 0-1 Puebla

Necaxa vs Puebla: así se definió el partido de la Jornada 8 de la Liga MX

El partido Necaxa vs Puebla de la Jornada 8 de la Liga MX,se definió en tiempo de compensación a favor del equipo de la Franja, que sigue en buen momento en el torneo.

Así fue el gol del partido Necaxa vs Puebla:

Minuto 93 : Gol de Mathias Tomas (Necaxa 0-1 Puebla)

Con este marcador, Necaxa se quedó en 8 puntos en el lugar 13 de la tabla de posiciones.

Puebla, por su parte, llegó a 13 puntos en el quinto lugar general.

¿Cuándo vuelven a jugar Necaxa y Puebla en la Liga MX?

Necaxa y Puebla jugarán la Jornada 9 del Apertura 2026 que inicia el viernes 18 de septiembre de 2026.

En la Liga MX, Puebla recibirá al Atlante el viernes 18 de septiembre, mientras que Necaxa visitará a San Luis el sábado 19 de septiembre.