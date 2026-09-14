Santos vs FC Juárez se enfrentaron en la actividad dominical de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX, partido que terminó con una pizarra de 2-1.

El partido Santos vs FC Juárez cerró la actividad de la Liga MX en su jornada del domingo 13 de septiembre.

Marcador final: Santos 2 - 1 FC Juárez

Santos vs FC Juárez: así se definió el partido de la Jornada 8 de la Liga MX

El partido Santos vs FC Juárez de la Jornada 8 de la Liga MX se definió con una voltereta encabezada por Ezequiel Bullaude y consumada por Esteban Lozano.

Goles del partido Santos vs FC Juárez:

Minuto 54: Gol de Óscar Estupiñán (Santos 0-1 FC Juárez)

Minuto 64: Gol de Ezequiel Bullaude (Santos 1-1 FC Juárez)

Minuto 78: Gol de Esteban Lozano (Santos 2-0 FC Juárez)

Con este marcador, Santos se ubica en la antepenúltima posición del Apertura 2026 con 4 puntos.

El FC Juárez es último debido a que no ha sumado ni un sólo punto luego de ocho jornadas dirimidas.

¿Cuándo vuelven a jugar Santos y FC Juárez en la Liga MX?

Santos y FC Juárez jugarán la Jornada 9 del Apertura 2026 que inicia el viernes 18 de septiembre de 2026.

En la Liga MX, Santos visitará a Toluca el domingo 20 de septiembre, mientras que FC Juárez abrirá la Jornada 8 en casa ante Tigres, el viernes 18 de septiembre.