La carrera por la gubernatura de Nuevo León comienza a moverse. La nueva encuesta de MetricsMx para SDPnoticias coloca a la alianza PRI-PAN en primer lugar y muestra a Adrián de la Garza al frente de los dos escenarios de candidatos evaluados.

La competencia, sin embargo, permanece abierta. La distancia entre Adrián de la Garza y Mariana Rodríguez todavía es estrecha y debe leerse considerando el margen de error del estudio.

Lo relevante no es únicamente la fotografía de septiembre, sino la dirección de los cambios respecto de mayo: Adrián avanza, Mariana retrocede ligeramente y Movimiento Ciudadano enfrenta un creciente desgaste como opción de continuidad.

La alianza PRI-PAN se coloca en primer lugar

Si hoy se realizara la elección para gobernador, 30.4% votaría por la alianza PRI-PAN. Morena y Movimiento Ciudadano aparecen prácticamente empatados, con 22.6% y 22.3%, respectivamente.

Otro partido obtendría 5.1%; 6.9% de los encuestados afirma que no votaría y 12.7% todavía no sabe por cuál opción decidirse.

Encuesta de MetricsMx para SDPnoticias coloca al PRI-PAN al frente en Nuevo León (SDPnoticias)

Frente a la medición de mayo, la alianza PRI-PAN creció 4.7 puntos porcentuales, al pasar de 25.7% a 30.4%. Movimiento Ciudadano, por el contrario, bajó de 23.4% a 22.3%.

Morena pasó de 19.5% a 22.6%, aunque la comparación requiere cautela: en mayo se midió conjuntamente a Morena, PT y PVEM, mientras que en septiembre se preguntó únicamente por Morena. También cambió la opción de “candidato independiente” por la de “otro partido”, por lo que ambos resultados no son estrictamente equivalentes.

Aun con esas precisiones, el dato central es claro: la alianza PRI-PAN es la única fuerza que supera el umbral de 30% y aventaja por cerca de ocho puntos a sus dos competidores más próximos.

Encuesta de MetricsMx para SDPnoticias coloca al PRI-PAN al frente en Nuevo León (SDPnoticias)

Adrián de la Garza supera a Mariana Rodríguez en ambos escenarios

En un primer escenario, Adrián de la Garza, postulado por PRI y PAN, obtiene 28.9% de la intención de voto.

Mariana Rodríguez, por Movimiento Ciudadano, registra 25.9%, mientras que Clara Luz Flores alcanza 16.4% por Morena.

Encuesta de MetricsMx para SDPnoticias coloca al PRI-PAN al frente en Nuevo León (SDPnoticias)

Un candidato de otro partido recibe 7.5%; 9.2% no votaría y 12.1% aún no sabe por quién hacerlo.

En mayo de 2026, dentro de un escenario semejante, Adrián de la Garza tenía 25.3% y Mariana Rodríguez 27.3%. En septiembre las posiciones se invirtieron: el primero subió 3.6 puntos y la segunda descendió 1.4. Clara Luz Flores avanzó de 15% a 16.4%.

La diferencia de tres puntos entre los dos punteros se encuentra dentro del margen de error, por lo que no permite hablar de una ventaja definitiva. Sí permite identificar un cambio de tendencia: Adrián pasó del segundo al primer lugar.

Encuesta de MetricsMx para SDPnoticias coloca al PRI-PAN al frente en Nuevo León (SDPnoticias)

El resultado se repite cuando Waldo Fernández sustituye a Clara Luz Flores como posible candidato de Morena. En ese escenario, Adrián de la Garza obtiene 31.6%, Mariana Rodríguez 27.7% y Waldo Fernández 19.5%.

Con cualquiera de los dos perfiles de Morena, por tanto, la disputa principal se concentra por ahora entre Adrián de la Garza y Mariana Rodríguez.

Adrián de la Garza encabeza en capacidad para resolver los problemas

La ventaja más significativa para Adrián de la Garza aparece cuando se pregunta, independientemente de la intención de voto, quién puede resolver mejor los problemas de Nuevo León.

Adrián de la Garza encabeza esta medición con 31.8%, seguido por Mariana Rodríguez con 26.7%. Clara Luz Flores obtiene 12.9% y Waldo Fernández 9.7%. El restante 18.9% no sabe quién tendría mayor capacidad para hacerlo.

Encuesta de MetricsMx para SDPnoticias coloca al PRI-PAN al frente en Nuevo León (SDPnoticias)

Este indicador permite distinguir entre popularidad electoral y percepción de aptitud para gobernar. Mientras la diferencia entre Adrián y Mariana en intención de voto es reducida, la distancia se amplía a 5.1 puntos cuando los ciudadanos valoran quién podría ofrecer mejores soluciones al estado.

Ahí parece encontrarse, por ahora, la principal fortaleza de Adrián de la Garza: no sólo encabeza las preferencias, sino que también ocupa el primer lugar en la cualidad que terminará siendo decisiva durante una campaña, la capacidad de convencer a los electores de que puede gobernar y resolver.

Samuel García conserva aprobación, pero la continuidad de MC genera rechazo

La evaluación del actual gobierno presenta un escenario contrastante. El 45.9% aprueba mucho o algo lo realizado por Samuel García como gobernador, mientras que 41.3% lo desaprueba. Otro 7% no aprueba ni desaprueba y 5.8% no sabe.

Encuesta de MetricsMx para SDPnoticias coloca al PRI-PAN al frente en Nuevo León (SDPnoticias)

Samuel García conserva así un balance ligeramente positivo en su aprobación personal. Sin embargo, esa evaluación no se traduce automáticamente en respaldo a la continuidad de Movimiento Ciudadano.

El 46.5% considera malo o muy malo que MC siga gobernando Nuevo León, frente a 38.6% que lo juzga bueno o muy bueno. Un 6.7% responde que no sería ni bueno ni malo y 8.2% no sabe.

La diferencia revela que una parte de los ciudadanos puede aprobar aspectos de la gestión de Samuel García sin desear necesariamente otro gobierno del mismo partido. La marca personal del gobernador parece resistir mejor que la posibilidad de prolongar el proyecto político de Movimiento Ciudadano.

Encuesta de MetricsMx para SDPnoticias coloca al PRI-PAN al frente en Nuevo León (SDPnoticias)

La candidatura de Mariana Rodríguez enfrenta el costo de la sucesión familiar

El mayor foco de resistencia para Movimiento Ciudadano aparece cuando se pregunta si sería bueno o malo para Nuevo León que la esposa del actual gobernador fuera la próxima gobernadora.

El 51.5% considera que sería malo o muy malo; dentro de este grupo, 40% responde “muy malo”. En contraste, 38.2% lo considera bueno o muy bueno. El 4.8% adopta una posición neutral y 5.5% no sabe.

Mariana Rodríguez mantiene una intención de voto competitiva y permanece cerca de Adrián de la Garza. Sin embargo, su posible candidatura enfrenta una dificultad específica: para una mayoría, su llegada al gobierno sería percibida como prolongación familiar del poder.

Encuesta de MetricsMx para SDPnoticias coloca al PRI-PAN al frente en Nuevo León (SDPnoticias)

La encuesta no anticipa un resultado definitivo. Todavía falta tiempo para la elección y entre 15% y 21% del electorado, según el escenario, no votaría o no sabe por quién hacerlo. Ese segmento puede modificar por completo la competencia.

Por ahora, la fotografía de septiembre muestra tres movimientos: el PRI-PAN se despega en las preferencias por fuerza política, Adrián de la Garza pasa al primer lugar en los escenarios de candidatos y Movimiento Ciudadano enfrenta dificultades para convertir la aprobación de Samuel García en respaldo a su continuidad.

Metodología de la encuesta de MetricsMx

Encuesta telefónica con robot realizada el 10 de septiembre de 2026 a 800 personas mayores de edad residentes de Nuevo León. Las preguntas y sus posibles respuestas se enviaron mediante un mensaje pregrabado que los entrevistados contestaron marcando opciones en el teclado telefónico.

Se realizó un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de Nuevo León, considerando la distribución por municipio de la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral del 3 de septiembre de 2026. Los datos se ajustaron con base en género, edad y municipio de residencia.

Las estimaciones tienen un margen de error máximo de +/-3.46%, con un nivel de confianza de 95%.