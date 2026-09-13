Mario de la Fuente Zeind fue detenido, acusado de hacerse pasar por un alto funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para, presuntamente, extorsionar a personas con supuestos trámites relacionados con cuentas bancarias.

De acuerdo con información difundida por Carlos Jiménez, el sujeto aseguraba tener poder para bloquear o desbloquear cuentas y utilizaba una identificación apócrifa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para respaldar su falsa identidad.

Detienen aMario de la Fuente Zeind, falso director de la UIF (@c4jimenez / X)

¿Cómo operaba el presunto extorsionador de la UIF?

Según los reportes, Mario de la Fuente Zeind se presentaba como director general de la Unidad de Inteligencia Financiera y presumía tener cercanía con altos mandos del gobierno federal.

Con esta supuesta posición, presuntamente solicitaba cantidades millonarias a cambio de intervenir en el bloqueo o desbloqueo de cuentas bancarias. Sin embargo, la información difundida señala que todo formaba parte de una farsa para obtener dinero.

Además, el presunto extorsionador habría utilizado su falsa posición para conseguir visibilidad pública e incluso realizar pagos para aparecer en portadas de revistas.

Detienen aMario de la Fuente Zeind, falso director de la UIF (@c4jimenez / X)

La detención fue realizada por autoridades federales y el caso quedó en manos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Las autoridades pidieron a posibles víctimas reconocer al detenido y presentar una denuncia en caso de haber sido engañadas mediante este supuesto esquema de extorsión.