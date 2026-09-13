Toluca vs Atlas abrieron las acciones de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX, partido que terminó con una goleada 5-2 a favor del cuadro escarlata.

El partido Toluca vs Atlas fue uno de tres juegos programados este sábado 12 de septiembre como parte del Apertura 2026.

Marcador final: Toluca 5-2 Atlas

Toluca vs Atlas: así se definió el partido de la Jornada 8 de la Liga MX

El partido Toluca vs Atlas de la Jornada 8 de la Liga MX, se definió de manera contundente. Los Diablos arrasaron y vencieron 5-2 al cuadro rojinegro.

Goles del partido Toluca vs Atlas:

Minuto 19: Gol de Alexis Vega (Toluca)

Minuto 22: Gol de Canelo Angulo (Toluca)

Minuto 29: Gol de Federico Viñas (Toluca)

Minuto 51: Gol de Florián Monzón (Atlas)

Minuto 53: Gol de Paulinho (Toluca)

Minuto 60: Autogol de Jorge Rodríguez (Atlas)

Minuto 77: Gol de Duk (Atlas)

Con este marcador, Toluca se mantiene como uno de los grandes candidatos para luchar por el título del futbol mexicano.

¿Cuándo vuelven a jugar Toluca y Atlas en la Liga MX?

Toluca y Atlas jugarán la Jornada 9 del Apertura 2026 que inicia el viernes 18 de septiembre de 2026.

En la Liga MX, Toluca recibirá a Santos el domingo 20 de septiembre, mientras que Atlas será anfitrión de Pumas el sábado 19 de septiembre.