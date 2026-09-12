Atlante vs Pachuca continuaron las acciones de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX con un resultado abultado a favor de los Tuzos.
El partido Atlante vs Pachuca fue uno de tres juegos programados este viernes 11 de septiembre como parte del Apertura 2026.
Marcador final: Atlante 0-3 Pachuca
Atlante vs Pachuca: así se definió el partido de la Jornada 8 de la Liga MX
En el partido Atlante vs Pachuca de la Jornada 8 de la Liga MX. los Tuzos tomaron muy rápido la ventaja en el marcador.
El equipo albiazul no soltó a su presa azulgrana y evidenció las carencias del Atlante en la Liga MX.
Así fueron los goles del partido Atlante vs Pachuca:
- Minuto 13: Gol de Salomón Rondón (Atlante 0-1 Pachuca)
- Minuto 20: Gol de Robert Kenedy (Atlante 0-2 Pachuca)
- Minuto 38: Gol de Oussama Idrissi (Atlante 0-3 Pachuca)
Con este triunfo, Pachuca llegó a 11 puntos en el noveno lugar de la Liga MX, mientras que el Atlante se estancó en 7 unidades.
¿Cuándo vuelven a jugar Atlante y Pachuca en la Liga MX?
Atlante y Pachuca jugarán la Jornada 9 del Apertura 2026 que inicia el viernes 18 de septiembre de 2026.
En la Liga MX, Puebla recibirá al Atlante el viernes 18 de septiembre, mientras que Pachuca recibirá a Tijuana el domingo 20 de septiembre.