Atlante vs Pachuca continuaron las acciones de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX con un resultado abultado a favor de los Tuzos.

El partido Atlante vs Pachuca fue uno de tres juegos programados este viernes 11 de septiembre como parte del Apertura 2026.

Marcador final: Atlante 0-3 Pachuca

Atlante vs Pachuca: así se definió el partido de la Jornada 8 de la Liga MX

En el partido Atlante vs Pachuca de la Jornada 8 de la Liga MX. los Tuzos tomaron muy rápido la ventaja en el marcador.

El equipo albiazul no soltó a su presa azulgrana y evidenció las carencias del Atlante en la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Atlante vs Pachuca:

Minuto 13: Gol de Salomón Rondón (Atlante 0-1 Pachuca)

Minuto 20: Gol de Robert Kenedy (Atlante 0-2 Pachuca)

Minuto 38: Gol de Oussama Idrissi (Atlante 0-3 Pachuca)

Con este triunfo, Pachuca llegó a 11 puntos en el noveno lugar de la Liga MX, mientras que el Atlante se estancó en 7 unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar Atlante y Pachuca en la Liga MX?

Atlante y Pachuca jugarán la Jornada 9 del Apertura 2026 que inicia el viernes 18 de septiembre de 2026.

En la Liga MX, Puebla recibirá al Atlante el viernes 18 de septiembre, mientras que Pachuca recibirá a Tijuana el domingo 20 de septiembre.