Pedro Vite recibe críticas por “ignorar” el Himno Nacional en el Chivas vs Pumas

El mediocampista ecuatoriano de Pedro Vite quedó en el centro de la polémica luego de que fuera captado realizando estiramientos durante la ceremonia del Himno Nacional Mexicano previa al encuentro entre Chivas y Pumas en el Estadio Akron.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron críticas entre aficionados de Chivas y Pumas, quienes cuestionaron el comportamiento durante el protocolo implementado por la Liga MX con motivo de las celebraciones patrias.

Hasta el momento, el futbolista de 24 años de edad no ha emitido una postura oficial para explicar lo ocurrido ni responder a las reacciones surgidas en redes sociales.

¿Qué hizo Pedro Vite durante el Himno Nacional en el partido Chivas vs Pumas?

Como parte de las celebraciones del mes patrio, la Liga MX implementó una ceremonia especial en la que los jugadores deben colocarse de frente a la bandera durante la entonación del Himno Nacional Mexicano.

Sin embargo, Pedro Vite fue captado sin voltear hacia la pantalla en la que se proyectaba el lábaro patrio.

El futbolista permaneció de frente a la tribuna mientras realizaba estiramientos y se acomodaba las calcetas.

En videos difundidos en redes sociales se pueden observar las acciones del jugador, que fueron consideradas por varios usuarios como una falta de respeto durante la ceremonia.

Además, medios como Fox Sports y Récord destacaron que el resto de los jugadores extranjeros de la plantilla universitaria, entre ellos Keylor Navas y Nathan Silva, sí permanecieron de frente a la bandera durante el protocolo.

¿Qué dicen las críticas contra Pedro Vite por el Himno Nacional en Chivas vs Pumas?

Tras la difusión de los videos, Pedro Vite recibió numerosas críticas en redes sociales.

Algunos usuarios y analistas incluso sugirieron que su actitud podría estar relacionada con un supuesto “resentimiento” por la eliminación de Ecuador ante la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

Sin embargo, estas versiones surgieron únicamente de comentarios y especulaciones en redes sociales.

Hasta el momento, Pedro Vite no ha emitido una declaración oficial para explicar lo ocurrido durante la ceremonia previa al partido ni ha confirmado que su comportamiento haya tenido la intención de ignorar el Himno Nacional Mexicano.

Mientras la polémica continúa en redes sociales, otros aficionados también recordaron el resultado del encuentro, en el que Pumas cayó 3-0 ante Chivas.