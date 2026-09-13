Cruz Azul vs América protagonizaron una edición más del Clásico Joven en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX, partido que terminó con marcador de 4-3.

El partido Cruz Azul vs América fue uno de tres juegos programados este sábado 12 de septiembre como parte del Apertura 2026.

Marcador final: Cruz Azul 4-3 América

Cruz Azul vs América: así se definió el partido de la Jornada 8 de la Liga MX

El partido Cruz Azul vs América de la Jornada 8 de la Liga MX, Dieron una cátedra de fútbol, aunque también dejaron ver algunas fallas defensivas.

Fue un partido de siete goles, en el que Cruz Azul se mantuvo siempre por delante en el marcador. Erik Lira abrió la cuenta con un golazo desde fuera del área.

Después, en una anotación casi idéntica, Paradela puso el segundo. Más adelante, tras un tiro de esquina a primer poste, Chiquete Orozco apareció para empujar el balón y ampliar la ventaja.

En el segundo tiempo, Brian Rodríguez le devolvió la esperanza al América con un excelente gol de tiro libre. Después, parecía que Gabriel Fernández sentenciaba el encuentro, pero dos tantos consecutivos de Perea y Borja volvieron a meter a las Águilas en el partido.

Goles del partido Cruz Azul vs América:

Minuto 19: Gol de Erik Lira (Cruz Azul)

Minuto 35: Gol de José Paradela (Cruz Azul)

Minuto 45: Gol de Jesús Orozco (Cruz Azul)

Minuto 52: Gol de Brian Rodríguez (América)

Minuto 72: Gol de Gabriel Fernández ( Cruz Azul)

Minuto 90: Gol de Óscar Perea (América)

Minuto 90: Gol de Miguel Borja (América)

Con este marcador, El resultado terminó con el liderato y el invicto del América, mientras que Cruz Azul reafirmó su condición como uno de los principales contendientes del Apertura 2026.

¿Cuándo vuelven a jugar Cruz Azul y América en la Liga MX?

Cruz Azul y América jugarán la Jornada 9 del Apertura 2026 que inicia el viernes 18 de septiembre de 2026.

En la Liga MX, América recibirá a Chivas el sábado 19 de septiembre, mientras que el mismo día Cruz Azul será visitante ante Rayados de Monterrey.