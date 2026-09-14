Chivas vs Pumas cerraron la actividad dominical de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX, partido que terminó con marcador de 3-0.

El partido Chivas vs Pumas fue uno de dos juegos programados este domingo 13 de septiembre como parte del Apertura 2026, aparte del Santos vs Juárez FC.

Marcador final: Chivas 3-0 Pumas

Chivas vs Pumas: así se definió el partido de la Jornada 8 de la Liga MX

El partido Chivas vs Pumas de la Jornada 8 de la Liga MX se definió gracias a la gran actuación de Santiago Sandoval, quien encaminó el triunfo del Rebaño con dos soberbias anotaciones.

Goles del partido Chivas vs Pumas:

Minuto 3: Gol de Santiago Sandoval (Chivas 1-0 Pumas)

Minuto 56: Gol de Santiago Sandoval (Chivas 2-0 Pumas)

Minuto 67: Gol de Bryan González (Chivas 3-0 Pumas)

Con este marcador, Chivas toma el liderato con sus 17 unidades sumadas al momento.

Pumas suma 10 puntos para ubicarse décimo en la tabla general de la Liga MX.

¿Cuándo vuelven a jugar Chivas y Pumas en la Liga MX?

Chivas y Pumas jugarán la Jornada 9 del Apertura 2026 que inicia el viernes 18 de septiembre de 2026.

Ambos equipos jugarán el sábado 19 de septiembre: Chivas de vista ante el América, mientras que Pumas visitará la cancha del Atlas.