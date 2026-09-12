Tijuana vs Querétaro cerraron las acciones de viernes en la Jornada 8 de la Liga MX con triunfo para los Gallos Blancos.

El partido Tijuana vs Querétaro fue uno de tres juegos programados este 11 de septiembre como parte del Apertura 2026.

Tijuana ha ido perdiendo fuerza en el Apertura 2026, y ceder los tres puntos en el Estadio Caliente es una mala señal para los Xolos de la frontera.

Marcador final: Tijuana 0-1 Querétaro

Tijuana vs Querétaro: así se definió el partido de la Jornada 8 de la Liga MX

En el partido Tijuana vs Querétaro de la Jornada 8 de la Liga MX, se inclinó a favor de los Gallos Blancos desde el primer tiempo.

Así fue el gol del partido Tijuana vs Querétaro:

Minuto 30: Gol de Mateo Coronel (Tijuana 0-1 Querétaro)

Con este marcador, Querétaro llegó al cuarto lugar del Apertura 2026 con 13 puntos, los mismos que Tijuana, pero con mejor diferencia de goles.

¿Cuándo vuelven a jugar Tijuana y Querétaro en la Liga MX?

Tijuana y Querétaro jugarán la Jornada 9 del Apertura 2026 que inicia el viernes 18 de septiembre de 2026.

En la Liga MX, Tijuana visita al Pachuca el domingo 20 de septiembre; el mismo dia, Querétaro recibirá a León.