La victoria de Toluca sobre Atlas en la Jornada 8 del Apertura 2026 quedó marcada por la polémica protagonizada por Antonio Mohamed y la árbitra Katia Itzel García.

Durante los primeros minutos del encuentro, una discusión entre el técnico escarlata y la silbante Katia Itzel García derivó en una acción que generó debate entre aficionados y especialistas, quienes cuestionaron la actitud del estratega hacia la autoridad arbitral.

El incidente en el Toluca vs Atlas podría ser revisado por los órganos disciplinarios del futbol mexicano para determinar si procede alguna sanción adicional.

La agresión que Antonio Mohamed tuvo sobre Katia Itzel García

Corría el minuto 12 del silbatazo inicial del partido Toluca vs Atlas, cuando la arbitra Katia Itzel García tuvo que acercarse a Antonio Mohamed para bajar sus ánimos, pero este encuentro no habría terminado bien.

Las cámaras de la transmisión mostraron cuando el “Turco” Antonio Mohamed enfureció al marcar un tiro libre a favor de Atlas, situación que tuvo que reclamar.

Ante lo que acusaba Mohamed como una falta, como parte del equipo de árbitros, Katia Itzel García se acercó al DT para calmar sus ánimos, pero el encuentro no terminó bien.

Las cámaras muestran como Katia Itzel García pidió al “Turco” relajarse, pero este decidió irse a ignorarla. Sin embargo, con un rostro desencajado, el DT volvió a acercarse a escuchar a la árbitro, pero fue ahí que decidió retirarse nuevamente dejándola hablando sola y con una acción que la afición está tomando como el gesto de una “mentada de madre”.

Aunque tras el momento, el partido siguió su recorrido con normalidad, comentaristas sugieren que la Comisión de Árbitros deberá de analizar las acciones de Antonio Mohamed.

Esto debido al respeto que se debe fomentar hacia la autoridad arbitral y a las sanciones existentes por la Comisión Disciplinaria sobre insultos, discriminación o desprecio hacia los árbitros.

De existir la ejecución de alguno de estos actos, Antonio Mohamed será expulsado de nueva cuenta de la Liga MX con hasta 9 partidos fuera de la zona técnica para dirigir a los Diablos Rojos.