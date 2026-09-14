Puebla vs Toluca juegan en la Jornada 7 de la Liga MX; pronóstico 1-1. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Puebla vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Puebla 1-1 Toluca es el pronóstico en el Estadio Cuauhtémoc, como parte en la Jornada 7 del Apertura 2026.

Pronóstico: Puebla 1-1 Toluca

Puebla vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs Toluca, en la Jornada 7 de Liga MX en su Apertura 2026.

Puebla

  • Portero: Ricardo Gutiérrez
  • Defensas: Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas y Fernando Monárrez
  • Mediocampistas: Sergio Sanabria, Alejandro Organista, Kevin Velasco, Brayan Garnica y Emiliano Gómez
  • Delantero: Eduardo Mustre

Toluca

  • Portero: Hugo González
  • Defensas: Pereira, Luan García, Everardo López y Jesús Gallardo
  • Mediocampistas: Franco Romero, Santiago Simón, Helinho, Víctor Guzmán y Pavel Pérez
  • Delantero: Federico Viñas

Puebla vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX

Puebla vs Toluca se miden a partir de las 19:00 horas el martes 14 de septiembre.

El partido de la Jornada 7 del Apertura 2026 será transmitido por FOX One, ESPN y Disney.

  • Partido: Puebla vs Toluca
  • Fase: Jornada 7 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Martes 14 de septiembre de 2026
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: FOX One, ESPN y Disney