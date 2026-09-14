Puebla vs Toluca juegan en la Jornada 7 de la Liga MX; pronóstico 1-1. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Puebla vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Puebla 1-1 Toluca es el pronóstico en el Estadio Cuauhtémoc, como parte en la Jornada 7 del Apertura 2026.
Pronóstico: Puebla 1-1 Toluca
Puebla vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs Toluca, en la Jornada 7 de Liga MX en su Apertura 2026.
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Cruz Azul vs Santos: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Puebla
- Portero: Ricardo Gutiérrez
- Defensas: Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas y Fernando Monárrez
- Mediocampistas: Sergio Sanabria, Alejandro Organista, Kevin Velasco, Brayan Garnica y Emiliano Gómez
- Delantero: Eduardo Mustre
Toluca
- Portero: Hugo González
- Defensas: Pereira, Luan García, Everardo López y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Franco Romero, Santiago Simón, Helinho, Víctor Guzmán y Pavel Pérez
- Delantero: Federico Viñas
Puebla vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX
Puebla vs Toluca se miden a partir de las 19:00 horas el martes 14 de septiembre.
El partido de la Jornada 7 del Apertura 2026 será transmitido por FOX One, ESPN y Disney.
- Partido: Puebla vs Toluca
- Fase: Jornada 7 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Martes 14 de septiembre de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: FOX One, ESPN y Disney