La aprobación de Claudia Sheinbaum se mantiene en niveles elevados, de acuerdo con la más reciente encuesta de MetricsMx, que le otorga un respaldo ciudadano de 72.5%.

Los resultados muestran estabilidad en la percepción sobre la gestión de la presidenta de México y refuerzan la tendencia observada durante las últimas semanas.

En contraste, el estudio también evaluó la opinión pública sobre la reaparición política del expresidente Vicente Fox, cuya reciente cercanía con la dirigencia nacional del PRI generó una valoración mayoritariamente negativa entre los encuestados, que rechazan su regreso al debate político nacional.

Aprobación de Claudia Sheinbaum llega a 72.5%; 51.2% cree que Vicente Fox debe retirarse (SDPnoticias)

Consolidación de la aprobación de Claudia Sheinbaum

De acuerdo con los datos de MetricsMx levantados el 9 de septiembre de 2026, el respaldo a la presidenta de México se mantiene sólido con un 72.5% de aprobación, integrado por un 61.0% que aprueba “mucho” y un 11.5% que aprueba “algo”.

Por el contrario, la desaprobación total se ubicó en un 19.4% (15.5% desaprueba “mucho” y 3.9% desaprueba “algo”), mientras que un 5.6% ni aprueba ni desaprueba y un 2.5% no sabe.

Esta cifra ratifica la estabilidad de la aprobación presidencial durante las últimas semanas, luego de haber registrado un 73.0% el 26 de agosto y un 71.8% el 2 de septiembre.

Aprobación de Claudia Sheinbaum llega a 72.5% (SDPnoticias)

Rechazo a la reaparición de Vicente Fox y su alianza con el PRI

El estudio evaluó la percepción ciudadana sobre la reciente participación de Vicente Fox en un encuentro con Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, y otros miembros de ese partido.

Frente a este hecho, más de la mitad de la población (51.2%) reprobó la acción manifestando que es mala y que Vicente Fox debería retirarse de la política.

En contraste, un 21.6% estimó que la reunión es irrelevante o da igual, un 14.0% consideró que es buena y que Vicente Fox debería participar más, un 8.2% se declaró indiferente y el 5.0% no supo responder.

51.2% cree que Vicente Fox debe retirarse de la política (SDPnoticias)

Metodología de la encuesta MetricsMx

La encuesta de la semana 31 fue realizada el 9 de septiembre de 2026 mediante 800 entrevistas telefónicas automatizadas a adultos residentes en México.

El estudio utilizó un muestreo probabilístico de números fijos y celulares, ajustado con base en la lista nominal del INE del 27 de agosto de 2026, reportando un margen de error máximo de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%.