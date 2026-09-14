León vs San Luis se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Lunes 14 de septiembre a las 19:00 horas por Fox One.

Partido: León vs San Luis

Fase: Jornada 8 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 14 de septiembre de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nou Camp

Transmisión: Fox One

León vs San Luis es uno de los partidos programados el lunes 14 de septiembre, en el inicio de la Jornada 8 del Apertura 2026.

León vs San Luis: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?

El lunes 14 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga MX con el partido León vs San Luis.

León vs San Luis: A qué hora es el partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Será en punto de las 19:00 horas que se jugará el partido León vs San Luis de la Jornada 8 de la Liga MX.

León vs San Luis: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?

El partido León vs San Luis podrá verse a través de la señal de Fox One.